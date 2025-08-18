Kraken sévit encore plus après des perturbations sur la blockchain : quelle suite ?

Pour Résumer

Une attaque à 51 % a récemment été lancée contre Monero, avec Qubic contrôlant la majorité du taux de hachage.

En réponse, Kraken a suspendu les dépôts de XMR, craignant une menace pour l'intégrité du réseau.

Malgré une chute initiale de son prix, Monero a rebondi, mais la situation soulève des inquiétudes sur la décentralisation et la sécurité à long terme.

Une attaque à 51 % menace Monero (XMR)

Lorsque 51 % du taux de hachage est contrôlé, on peut parler de menace. En fait, récemment, Qubic a pris le contrôle de la majorité de la puissance minière de Monero.

La méthode utilisée pour l’attaque repose sur le mécanisme uPoW. Qubic a également annoncé qu’il récupérait la moitié des profits miniers en XMR, les convertissant en USDT pour acheter des tokens QUBIC et les envoyer à une adresse de destruction.

A 6 re-org does not mean a '51% attack' was successful. In that case, we'd see unbounded-depth re-orgs/no blocks mined by any other mining pool (assuming the adversary censors other mining pools, as this one does). It does mean an adversary with a high amount of hash got lucky. — Luke Parker (@kayabaNerve) August 12, 2025

Pourquoi Kraken a suspendu les dépôts de Monero ?

Le 15 août, Kraken a communiqué sa décision de suspendre les dépôts de XMR. La plateforme a observé qu’un seul pool de minage contrôlait plus de la moitié de la puissance de hachage de Monero. Kraken a souligné que cette concentration de pouvoir minier pourrait compromettre l’intégrité du réseau.

L’échange de cryptomonnaies a précisé que les retraits et les échanges de XMR restaient fonctionnels. Cependant, les dépôts seront rétablis lorsque la situation sera jugée sécurisée.

Les risques liés à la concentration du pouvoir minier

Le contrôle de plus de 51 % du taux de hachage pose un risque majeur pour la blockchain de Monero. En cas de contrôle total, des attaques comme la censure des transactions, les doubles dépenses et les réorganisations de blocs deviennent possibles. Ces événements compromettent gravement la décentralisation, un principe clé de la technologie blockchain.

Les experts rappellent que cette situation va à l’encontre de l’éthique décentralisée de la blockchain. Avec Qubic en position de pouvoir, la sécurité du réseau Monero est sérieusement remise en question.

Fire up your miners to support the Monero network and enhance its security! https://t.co/axXOwhhY0m — Monero (XMR) (@monero) August 16, 2025

Les réactions du marché et prix de Monero

Le prix de Monero a réagi de manière mesurée à ces événements. Après l’annonce de l’attaque, XMR a perdu plus de 10 % de sa valeur. Un autre recul de 5 % a suivi les jours suivants. Cependant, le token semble rebondir et a récemment enregistré une hausse de près de 12 % en 24 heures.

Actuellement, XMR est évalué à environ 265 $. Sur une période hebdomadaire, l’altcoin n’affiche qu’une perte de 4 %, ce qui montre une certaine résilience malgré les perturbations.

Quels sont les points à retenir pour la suite ?

N’oubliez pas les faits suivants :

Kraken a suspendu les dépôts XMR pour des raisons de sécurité ; Qubic contrôle plus de 51 % du taux de hachage de Monero ; L’attaque à 51 % menace l’intégrité de la blockchain ; Le prix de XMR qui a connu une légère reprise après la chute initiale.

Bien que la situation semble stabilisée, les investisseurs doivent rester vigilants face aux développements futurs. La concentration du pouvoir minier sur Monero soulève des questions sur la sécurité et la décentralisation à long terme.

