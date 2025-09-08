Kinto victime d’un exploit de 1,6M $ – Ethereum L2 en péril

Pour Résumer

Kinto, une plateforme DeFi sur Ethereum Layer 2 est victime d’un exploit de 1,6 million de dollars.

Malgré une tentative de relance avec le programme Phoenix, le projet n’a pas regagné la confiance des investisseurs.

Ce dénouement met en lumière les risques qui sont liés à la sécurité dans l’écosystème DeFi.

Un projet gâché après un exploit critique

Le 10 juillet 2025, le projet Kinto a été exploité et cela a totalement altéré son avenir. Un hacker a utilisé une faille dans un contrat intelligent sur la chaîne Arbitrum. Ainsi, il a minté 110 000 tokens contrefaits pour siphonner 1,55 million de dollars des pools de liquidité. En quelques heures, la valeur du token Kinto a chuté de 95 %.

Une tentative de relance avortée

Suite à l’exploit, Kinto a lancé un programme de relance, baptisé Phoenix, dans l’espoir de récupérer sa position. Ils ont levé un million de dollars et distribué un nouveau token $KINTO pour restaurer les soldes des utilisateurs. Cependant, cette tentative n’a pas réussi à attirer de nouveaux investisseurs. De ce fait, les prêts de relance sont devenus un poids financier trop lourd.

Un dénouement transparent, mais lent

Dans un geste de transparence, le fondateur de Kinto, Ramón Recuero, a décidé de fermer le projet de manière ordonnée. Le businessman l’a fait en s’engageant à rembourser partiellement les utilisateurs. Ce dernier a promis de rembourser les victimes jusqu’à 1 100 $ par adresse. Pour couvrir ses dettes, il utilisera ses fonds personnels.

Bien que cela ait été salué, l’incident met en lumière les risques de sécurité, même pour des projets supposés être conformes et régulés.

Que doit-on retenir de l’affaire Kinto ?

Sur Arbitrum, un exploit majeur a exposé une faille dans la sécurité de Kinto ;

; Le jeton Kinto a perdu 95 % de sa valeur , plongeant ainsi les investisseurs dans la panique ;

, plongeant ainsi les investisseurs dans la panique ; L’initiative Phoenix qui vise à redresser la situation, n’a pas suffi à rebooster la confiance ;

; Kinto ferme ses portes en toute transparence . La société permet de rembourser les utilisateurs partiellement ;

. La société permet de rembourser les utilisateurs partiellement ; La sécurité des smart contracts reste une priorité dans l’écosystème DeFi, toutefois la vigilance est de mise.

La sécurité DeFi réévaluée après l’échec de Kinto

En ce moment, des réflexions sont faites sur la sécurité dans l’espace DeFi à cause de l’incident Kinto. Cela montre que même des projets prometteurs, soutenus par des efforts de conformité, peuvent échouer. Et ce, même face à une faille non corrigée.

Selon vous, après de tels événements, est-ce toujours raisonnable de penser que les plateformes DeFi sont fiables ?

