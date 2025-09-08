LIVE – Bitcoin, Ethereum, ETF, Altseason … – Toute l’actualité du 08 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin reste solide à 111 000 $, les ETF continuent d’attirer les capitaux.

Ethereum vacille malgré une dominance franche sur les CEX.

Les altcoins progressent lentement, mais l’Altseason attend toujours son déclencheur.

Bitcoin consolide son rôle de pivot

Avec un prix stabilisé autour de 111 000 $ et une capitalisation de 2 213 milliards de dollars, Bitcoin maintient sa position centrale sur le marché. Sa dominance, actuellement à 57,68 %, traduit une légère ouverture vers les altcoins, sans pour autant remettre en cause son statut de référence.

Les flux enregistrés sur les ETF renforcent cette dynamique : 322 millions de dollars d’entrées nettes ont été comptabilisés ce week-end, témoignant d’un intérêt institutionnel toujours soutenu.

Ethereum sous pression malgré une activité soutenue

De son côté, Ethereum évolue de manière plus contrastée. Stable à 4 200 $, l’actif subit la pression des retraits sur les ETF spot, qui affichent une sortie nette de 788 millions de dollars entre le 2 et le 5 septembre.

Il s’agit de la plus forte sortie enregistrée sur une période aussi courte. Pourtant, un indicateur retient l’attention : Ethereum dépasse Bitcoin en volume spot sur les plateformes centralisées, une première depuis 2018.

Une reprise encore incertaine pour les altcoins

Le climat reste indécis sur le front des altcoins. L’Altseason Index progresse à 56/100, tandis que l’indice TOTAL2 reste en phase de consolidation. Les analystes identifient une zone critique ou Solana pourrait viser les 250 $ en cas de franchissement et en fonction des développements du projet américain.

XRP se maintient toujours sous les 3 $ mais avec 94 % de chances d’approbation d’un ETF selon les projections actuelles, le décollage pourrait être imminent.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, les ETF, et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

