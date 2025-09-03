SmartGold et Chintai déclenchent le big bang de la DeFi adossée à l’or

Pour Résumer

SmartGold et Chintai tokénisent l’or d’une valeur de 1,6 milliard de dollars.

Cette initiative permettra de générer des liquidités et des rendements sans vendre l’or physique.

Malgré les risques techniques et réglementaires, l’or tokenisé ouvre de nouvelles opportunités.

Une avancée majeure pour l’or tokenisé

SmartGold et Chintai offrent désormais l’or détenu dans les IRA comme collatéral sur les plateformes DeFi. Concrètement, les investisseurs peuvent générer des liquidités ou des rendements sans vendre leur or physique. Vous imaginez pouvoir utiliser votre or pour emprunter ou investir directement depuis votre portefeuille numérique ?

C’est une démarche qui soutient la tendance actuelle de tokenisation des actifs traditionnels. Ainsi, les actions, les obligations ou les matières premières deviennent accessibles de par l’utilisation des tokens. Ainsi, cela augmente la transparence aussi bien que la liquidité. Tether Gold (XAUt), par exemple, affiche une performance excédant 29 % depuis le début de 2025.

The only constant is change.

Read the full report here: https://t.co/CoTMHBlhzZ Tokenisation isn't a trend. It's a structural shift in the financial world. Most respondents do not view it as a passing trend. Instead, they see it as a structural development that will eventually… pic.twitter.com/gUvrNbqr9b — Chintai (@ChintaiNetwork) August 5, 2025

DeFi et actifs traditionnels se rapprochent

La tokenisation des actifs montre un changement dans l’interaction investisseurs-actifs classiques. Des fonds institutionnels, comme BlackRock BUIDL, gèrent 2,4 milliards de dollars via des obligations tokenisées.

D’autres fonds, comme Mantle Index Four (MI4), ont vu la valeur de leurs tokens croître de 70 % cette année. En gros, ce mouvement pourrait transformer la manière dont les traders gèrent leurs investissements.

Liquidité et transparence 24/7

À l’inverse des marchés traditionnels, les jetons fonctionnent sur des blockchains publiques et ils sont vérifiables.

De ce fait, cela attire les investisseurs dans des régions qui ont des accès limités aux marchés globaux. Honnêtement, avoir l’opportunité de trader son or à toute heure et avec transparence, ça change la donne.

Les risques sont omniprésents

Néanmoins, tout n’est pas rose. Les incertitudes réglementaires et les risques de contrepartie perdurent. Par conséquent, les émetteurs sont obligés de garantir que leurs tokens sont vraiment adossés à l’or physique.

D’autres aspects comme les failles de smart contracts ou les manipulations d’oracles sont aussi capables de provoquer des pertes importantes. Alors, êtes-vous prêt à surfer entre opportunités et risques ?

Opportunités pour la diversification des portefeuilles

En fait, l’adoption des actifs tokenisés augmente rapidement et attire les investisseurs particuliers et institutionnels.

Dans ce cas de figure, Chintai et SmartGold montrent que l’or peut constituer un levier DeFi afin de générer liquidité et rendement. Imaginez pouvoir combiner la stabilité de l’or et l’innovation DeFi. C’est une stratégie qui séduirait un bon nombre de portefeuilles.

DeFi : vers un futur adossé à l’or

De nouvelles perspectives sont accessibles grâce à la convergence des infrastructures décentralisées et de la finance traditionnelle. Rendements, accessibilité mondiale et sécurité sont en plein cœur de cette évolution. L’or tokenisé va-t-il transformer la DeFi ou va-t-il demeurer un marché de niche ?

Bref, l’initiative SmartGold-Chintai est un tournant stratégique qui devrait booster le cours de lor et bénéficierait la finance décentralisée. Au final, les investisseurs, les traders et les passionnés doivent faire un choix : observer ou emprunter ce nouveau chemin.

