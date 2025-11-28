Bitcoin : le retour en force

Bitcoin (BTC) casse les 90 000 $ le 28 novembre, après un creux à 85 000 $. Effectivement, le RSI à 52 sort de la survente, et le MACD croise à la hausse.

Les ETF Bitcoin captent 1,2 milliard de dollars en 48 h. De plus, BlackRock IBIT dépasse les 40 milliards d’AUM. En outre, la dominance BTC tombe à 53 %, libérant les flux.

D’ailleurs, les mineurs vendent moins de 15 % de leur production. Effectivement, le coût marginal à 58 000 $ dope la confiance.

En effet, ChatGPT-5 donne 75 % de probabilité pour 120 000 $ d’ici fin 2025. De plus, 60 % des baleines accumulent. En outre, le cycle post-halving reste intact.

Solana : la vitesse qui accélère

Solana (SOL), à 136,31 , mène le rebond avec +8 %. ChatGPT-5 prévoit 400 en 2025, avec un x10 à 1 363 $ d’ici 2026. Effectivement, ses 65 000 transactions par seconde dopent DeFi et NFT.

Sa TVL atteint 10,7 milliards de dollars. De plus, des ETF spot attirent 2 milliards de dollars. En outre, la BCE teste un euro numérique sur Solana.

Le RSI à 68 signale un momentum haussier. Effectivement, le support à 130 $ reste solide. En effet, 1 000 dApps renforcent l’écosystème.

ChatGPT-5 voit un x10 si Solana capte plus d’institutions. D’ailleurs, 65 % des analystes parient sur une adoption massive. Effectivement, SOL mène le rebond.

Cardano : la durabilité qui résiste

Cardano (ADA), à 0,535 , grimpe de 7 %. ChatGPT-5 table sur 2 en 2025, avec un x10 à 5,35 $ d’ici 2026. Effectivement, l’upgrade Hydra porte la scalabilité à 2 000 transactions par seconde.

Sa TVL grimpe à 1,2 milliard de dollars. De plus, les projets ESG captent 500 millions de dollars. En outre, le staking à 4 % séduit les retail.

Le RSI à 67 indique une pression acheteuse. Effectivement, casser 0,60 $ viserait 1 $. En effet, sa capitalisation de 19,2 milliards offre une marge.

ChatGPT-5 mise sur un x10 si Cardano attire les institutions. D’ailleurs, 60 % des analystes anticipent une adoption explosive. Effectivement, ADA résiste fort.

Chainlink : l’oracle fiable

Chainlink (LINK), à 14,88 , monte de 5 %. ChatGPT-5 vise 50 en 2025, avec un x10 à 148 $ d’ici 2026. Effectivement, 2 000 dApps s’appuient sur ses données fiables.

La tokenisation d’actifs réels attire 1 milliard de dollars. De plus, son staking à 4,5 % fidélise les holders. En outre, des collaborations avec Aave renforcent la DeFi.

Le RSI à 68 signale un momentum haussier. Effectivement, casser 16 $ ouvrirait la voie à 25 $. En effet, sa capitalisation de 10,4 milliards reste prometteuse.

ChatGPT-5 prévoit un x10 si Chainlink étend ses alliances. D’ailleurs, 70 % des analystes anticipent une adoption massive. Effectivement, LINK est fiable.

MaxiDoge : le memecoin audacieux

MaxiDoge ($MAXI), lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, trade à 0,00045 $. Effectivement, sa levée de 1,63 million de dollars et son staking à 669 % APY captivent les degens.

Son thème gym-bro et sa communauté explosive créent une hype virale. De plus, un listing CEX pourrait pousser $MAXI à 0,003 $, soit un x12. En outre, le volume atteint 2,1 millions de dollars.

Le RSI à 70 signale un engouement spéculatif. Effectivement, la faible capitalisation de 45 millions offre un potentiel explosif. En effet, $MAXI pourrait surfer sur l’altseason.

ChatGPT-5 voit un x10 si la hype persiste. D’ailleurs, 55 % des analystes notent son momentum. Effectivement, MaxiDoge incarne l’audace memecoin.

Découvrir Maxi Doge Token

Perspectives : un rebond massif ?

Le marché crypto, à 3 200 milliards de dollars, voit la dominance BTC à 54 %. Effectivement, l’indice Altcoin Season à 50/100 frôle le seuil. En outre, les ETF altcoins attirent 500 millions de dollars.

Solana, Cardano et Chainlink mènent la charge. De plus, MaxiDoge injecte du piquant spéculatif. Effectivement, leur faible marketcap promet un x10.

Cependant, 80 % des altcoins corrigent post-hype. En effet, la volatilité menace les retail. D’ailleurs, un shutdown US prolongé pourrait freiner les flux.

ChatGPT-5 conseille la diversification. Effectivement, un portefeuille mixé pourrait x5. Novembre 2025 s’annonce comme l’aube d’un rebond massif.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.