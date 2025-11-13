Le blocage du gouvernement US prend fin, la crypto souffle enfin

Pour Résumer

Fin du shutdown : un accord in extremis

Le 12 novembre 2025, un accord bipartisan met fin au shutdown US, le plus long de l’histoire à 36 jours. Effectivement, le Congrès approuve un budget temporaire jusqu’en mars 2026.

Les républicains cèdent sur les coupes sociales, les démocrates sur la dette. De plus, les pressions pré-Thanksgiving forcent le compromis. En outre, 2 millions d’employés fédéraux reprennent le travail.

D’ailleurs, les agences comme la SEC et la CFTC rouvrent. Effectivement, les roundtables sur DeFi reprennent.

En effet, le Project Crypto d’Atkins dope l’élan. De plus, le Sénat planifie des votes crypto. En outre, 70 % des analystes anticipent un passage en 2026.

Relance des lois crypto : un vent d’espoir

Le market structure bill, bloqué depuis octobre, vise à clarifier les rôles de la SEC et de la CFTC. Effectivement, il dope les ETF et la DeFi.

Les staffers CFTC reprennent les markups au Sénat Agriculture Committee. De plus, le FIT21 avance au Sénat. En outre, Lummis pousse le BITCOIN Act pour une réserve stratégique.

D’ailleurs, l’industrie crypto, avec 245 millions de dollars de lobbying, applaudit. Effectivement, cela renforce la confiance institutionnelle.

En effet, le GENIUS Act pour les stablecoins gagne du terrain. De plus, des audits annuels sont prévus. En outre, une structure de marché pourrait passer en 2026.

Impacts sur l’écosystème crypto

La fin du shutdown dope le marché. Bitcoin baisse de 2 % à 103 556 $, avec une capitalisation à 3 800 milliards. Effectivement, Solana gagne 1 % à 155,75 $.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum, à 3 564 $, monte de 1 %.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes augmentent de 15 %.

Effectivement, les exchanges comme Coinbase renforcent la conformité. En outre, les flux institutionnels grimpent à 50 milliards. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : un bull run relancé ?

Ce déblocage peut-il déclencher un bull run ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto US à 2 000 milliards d’ici 2027. Effectivement, les lois dopent l’adoption.

De plus, des États comme le Wyoming suivent l’élan. En outre, 10 milliards d’investissements sont attendus en 2026. D’ailleurs, la clarté réglementaire attire les institutions.

Cependant, des défis subsistent. En effet, les tensions post-shutdown persistent. De plus, les hacks à 1,2 milliard inquiètent.

Novembre 2025 marque un tournant. Effectivement, la crypto souffle enfin. La prudence s’impose pour les investisseurs.

