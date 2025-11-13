Bitwise prévoit que 2026 pourrait être l’année du grand boom crypto

Pour Résumer

La consolidation actuelle prépare un cycle haussier plus sain en 2026.

L’arrivée des institutions, la tokenisation, la demande accrue des stablecoins et les ETFs crypto sont les catalyseurs.

Les avancées réglementaires américaines et le CLARITY Act renforcent les chances d’un cadre pro-crypto en 2026.

Pourquoi tout se joue en 2026 ?

Matt Hougan explique que l’absence de rallye fin 2025 n’est pas une mauvaise nouvelle. Bien au contraire, il pense que ce calme crée plus de potentiel pour 2026. Selon lui, le plus grand risque aurait été une hausse précipitée suivie d’un gros recul. Là, le marché avance plus proprement.

D’ailleurs, selon Cointelegraph, il rappelle que les fondamentaux tiennent bon. Les entrées institutionnelles continuent, les produits liés au Bitcoin restent solides et la demande pour les stablecoins grimpe.

Certains pays, comme Wyoming, et Kirghizisthan, ont même franchi le pas pour le lancement d’un stablecoin national. Il estime même que ces forces sont “trop fortes pour être freinées”, ce qui renforce sa confiance dans la prochaine phase haussière.

En parallèle, plusieurs analystes évoquent encore des objectifs élevés. Certains ont parlé d’un Bitcoin à 250 000 dollars ou d’un Ether à 15 000 dollars. À ce moment-là, le Bitcoin cotait autour de 101 762 dollars et l’Ether près de 3 416 dollars.

Cela représenterait une hausse de 145 % pour le premier et plus de 300 % pour le second. Hougan reste prudent, mais il n’exclut pas que de nouveaux sommets arrivent.

L’arrivée massive des institutions et la montée de la tokenisation

Outre les stablecoins en plein essor, les grandes institutions financières progressent aussi plus vite que prévu. BlackRock, Fidelity ou encore Franklin Templeton déploient de nouveaux produits crypto et renforcent leurs équipes spécialisées.

Hougan estime que nous ne sommes qu’au début de ce mouvement. Pour lui, l’effet cumulé de ces géants n’a pas encore été pleinement reflété dans les prix.

En plus, la tokenisation avance à grande vitesse, considéré comme force inarrêtable pour la finance, selon Robinhood. Des experts cités dans les analyses évoquent plusieurs milliers de milliards de dollars qui pourraient passer par la blockchain dans les prochaines années. Hougan pense que cette transition deviendra l’un des plus gros moteurs du cycle 2026.

Coinbase relaunches ICOs and Uniswap throws the fee switch … we're entering a major new era of capital formation in crypto. https://t.co/RiZ2oH3ZSp — Matt Hougan (@Matt_Hougan) November 11, 2025

Il insiste aussi sur la création de nouveaux modèles de financement. En effet, les ICO conformes pourraient faire leur grand retour après la réactivation du débat avec Coinbase et le changement de frais chez Uniswap. Selon lui, certaines pourraient même atteindre plusieurs milliards de dollars.

La clé du succès : la régulation

Les positions politiques jouent un rôle clé. Hougan suit de près les propositions de loi pro-crypto soutenues par l’administration actuelle aux États-Unis. Le Clarity Act, par exemple, avance lentement, mais il renforce la confiance du secteur. Il note aussi que le lobbying crypto atteint des niveaux record, ce qui augmente les chances d’une réglementation stable.

Cependant, il reste réaliste. Il dit ne pas être “certain” que tout passe avant les élections de mi-mandat en 2026, mais il juge les probabilités “assez bonnes”. Selon lui, les avancées récentes montrent que les promesses sont tenues, même en pleine période de tensions politiques ou de blocages budgétaires.

No, not confident. But I think the odds are quite good. Crypto has bipartisan support, crypto lobbying war chests are at record levels, and to date the administration has delivered on crypto promises. — Matt Hougan (@Matt_Hougan) November 12, 2025

Enfin, il souligne une différence majeure entre deux types d’investisseurs. Le public crypto traditionnel reste fatigué après les scandales FTX, les memecoins et plusieurs liquidations.

À l’inverse, les investisseurs de la finance classique s’ouvrent de plus en plus aux ETF crypto malgré la paralysie du shutdown. Contre toute attente, les investisseurs traditionnels sont déjà très actifs. Leurs entrées d’argent dans les ETF spot battent des records.

Pour Hougan, cette dynamique crée une base plus saine. Et avec tous ces éléments alignés, il estime que 2026 a toutes les chances de devenir une année charnière.

