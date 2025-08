Scandale crypto : L’Inde perquisitionne 11 sites pour fraude de 29 millions $

Le Indian Enforcement Directorate (ED) en Inde a mené des perquisitions massives le 5 août 2025. Les perquisitions ont été menées sous une loi qui met en avant la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

Ces actions visaient 11 sites dans plusieurs villes, dont Delhi, liés à un réseau criminel. Les autorités ont saisi des biens, comprenant 18 propriétés à Delhi et des avoirs bancaires.

Les fraudeurs escroquaient victimes locales et internationales en usurpant des identités de policiers et d’entreprises comme Microsoft. Ces cybercriminels extorquaient des fonds en menaçant leurs victimes de poursuites judiciaires ou d’arrestation.

Les criminels collectaient principalement des bitcoins. Puis, ils les convertissaient en USDT via des opérateurs hawala aux Émirats Arabes Unis. Cette méthode servait à dissimuler toute trace des transactions et à faciliter le blanchiment d’argent.

