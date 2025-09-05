LIVE – Ethereum, Solana, XRP, Bitcoin… – Toute l’actualité du 05 septembre 2025

Pour Résumer

Ethereum refait parler de lui en dépassant Bitcoin sur les volumes pour la première fois depuis 2018.

XRP et Solana à la traine, entre consolidation et attente de catalyseurs clairs.

Bitcoin atteint 112 000 $ mais reste sous surveillance avant les prochains chiffres macro.

Mouvements stratégiques en série

Ethereum fait parler de lui sur plusieurs fronts. En effet, son prix à subit une baisse hebdomadaire de 3 à 6 %. Cependant, malgré des sorties d’ETF, le volume d’échange spot d’ETH a dépassé celui du BTC sur les CEX, une première depuis 2018.

Solana, quant à lui, s’échange autour de 205 $, en baisse de 5 % sur la semaine. Pourtant, le soutien institutionnel monte : R3 Labs lance une division dédiée aux actifs sur Solana, et DeFi Development Corp a doublé ses avoirs à 2 millions de SOL, soit plus de 400 M$.

L’upgrade Alpenglow, approuvée à 98 %, accélère encore la dynamique. Des analystes visent même les 1 000 $ d’ici la fin de l’année en cas de bullrun massif.

De son côté, XRP se maintient autour de 2,82 $, oscillant entre 2,78 et 2,85 $ sur la journée. Malgré une vente de 69 % des réserves de Coinbase, le jeton conserve l’espoir d’un ETF, avec une probabilité estimée à 87 % sur Polymarket.

A contrario, Bitcoin est en hausse de 1,7 % sur 24 heures atteignant 112 000 $. Toutefois, les traders restent prudents : les données US sur l’emploi attendues cette semaine pourraient redessiner les perspectives. Pour l’instant, le marché attend.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :