Bitcoin à 200 000 $ en 2026 ? Cet expert répond

Un cycle Bitcoin qui bouscule les modèles classiques

Depuis des années, le marché crypto se raconte à travers un schéma presque mécanique. Halving, euphorie, sommet, puis longue descente. Pourtant, selon plusieurs maisons d’analyse, ce cycle pourrait rompre avec cette logique.

Bernstein estime désormais que Bitcoin est entré dans une phase haussière prolongée, avec un objectif intermédiaire autour de 150 000 $ en 2026 et un potentiel à 200 000 $ dans la foulée.

Ce scénario repose sur un constat simple. Le marché n’est plus le même. Bitcoin n’évolue plus uniquement sous l’impulsion du retail. Les flux institutionnels, même lorsqu’ils semblent hésitants, installent une base plus stable que lors des cycles précédents.

Les ajustements observés sur certains ETF spot, y compris ceux de BlackRock, ne traduisent pas un désengagement massif, mais plutôt une digestion du marché après des mois d’accumulation.

À cela s’ajoute un facteur souvent sous-estimé. Les réserves stratégiques. L’augmentation des positions Bitcoin de certaines institutions académiques et financières témoigne d’un changement profond de perception. Bitcoin n’est plus perçu comme un actif purement spéculatif, mais comme un véritable outil stratégique pensé sur la durée.

Ce déplacement est net. Les repères changent. Les sommets deviennent plus difficiles à identifier, tandis que les phases de correction se complexifient et se lisent moins facilement.

Institutions, régulation et tokenisation changent la donne

La macroéconomie de fin 2025 renforce cette lecture. Les annonces s’enchaînent, surtout aux États Unis. Elles vont dans le même sens. Un environnement plus accueillant pour les actifs risqués se dessine.

Les autorités cherchent à stimuler les échanges internationaux tout en cadrant les marchés numériques. Le message est simple : structurer plutôt que freiner, apporter de la lisibilité et rassurer les investisseurs.

Dans cette perspective, le programme pilote de la CFTC portant sur les collatéralisations tokenisées constitue un tournant autrement plus discret ; il consiste à faire entrer les actifs tokenisés dans le réceptacle des garanties des marchés dérivés, intégrant la blockchain au cœur même de la finance traditionnelle.

Le mouvement est direct. La frontière s’amincit. La technologie ne gravite plus autour du système, elle en devient une brique. Finance classique et crypto se rejoignent, avec un effet potentiel d’allongement du cycle haussier.

Dans ce cadre, Bitcoin conserve un rôle central. Il en reste le point d’ancrage. Il agit comme la base autour de laquelle se greffent ces nouvelles orientations. La tokenisation progresse.

En effet, les stablecoins réglementés gagnent de plus en plus de terrain et les grandes banques, telles que JPMorgan, s’impliquent encore davantage dans le secteur. Lorsque ces dynamiques convergent, les cycles ont tendance à s’étirer plutôt qu’à s’effondrer brutalement.

Même les voix critiques participent à la tension, Michael Burry en est un bon exemple. Le paradoxe est là : en alertant, ces discours alimentent aussi l’attention et renforcent la pression latente.

Le débat permanent entre bulle et adoption renforce l’attention portée à Bitcoin et nourrit une volatilité constructive. Tant que le marché reste divisé, le scénario d’une extension haussière conserve sa crédibilité.

Bitcoin Hyper, le pari spéculatif sur l’après Bitcoin

Dans les phases avancées d’un cycle, l’histoire montre que l’attention finit toujours par se déplacer. Lorsque Bitcoin s’installe durablement à des niveaux élevés, le marché cherche des relais de croissance. C’est dans ce contexte que des projets comme Bitcoin Hyper prennent tout leur sens.

En effet, Bitcoin Hyper s’inscrit dans un narratif complètement limpide, celui de l’extension de l’écosystème Bitcoin. Le réseau principal reste volontairement conservateur. En périphérie, les initiatives se multiplient. Elles attirent des capitaux.

Le moteur est clair : la recherche de rendements plus dynamiques. Ces projets profitent directement du climat positif autour de Bitcoin, sans dépendre uniquement de ses variations à court terme.

Lorsque Bitcoin évolue entre 150 000 $ et 200 000 $, la psychologie de marché change et la confiance s’installe très rapidement. Les investisseurs, rassurés par la solidité du roi des cryptos, acceptent plus volontiers d’explorer des projets alternatifs, qui sont certes, plus spéculatifs, mais jugés tout à fait accessibles.

C’est sur cette ligne précise, entre récit dominant et prise de risque mesurée, que Bitcoin Hyper se positionne.

Si le scénario de Bernstein se matérialise, 2026 pourrait ne pas seulement être l’année d’un Bitcoin à six chiffres. Elle pourrait aussi marquer l’explosion d’un nouvel écosystème gravitant autour de lui.

Rien n’est jamais acquis sur les marchés crypto. Mais lorsque les signaux macro, institutionnels et narratifs s’alignent, l’histoire montre que le marché a tendance à aller plus loin que prévu.

