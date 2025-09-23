LIVE – Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 23 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin consolide autour de 113 000 $, après une nouvelle vague de liquidations.

Ethereum reste fragile alors que XRP reste sous pression.

Pi Network enregistre un plus bas historique pendant que Bitcoin Hyper alimente la spéculation.

Bitcoin tente de se stabiliser

Bitcoin s’accroche autour des 113 000 $, après avoir flirté avec les 111 000 $. Le marché reste marqué par une série de liquidations massives, plus de 1,5 milliard de dollars sur les dernières 48 heures.

La baisse de taux décidée par la Fed n’a pas suffi à relancer l’euphorie : les traders restent prudents, et la volatilité élevée entretient la méfiance. Pour l’heure, Bitcoin consolide, mais l’issue reste incertaine.

Ethereum et XRP sous pression

Ethereum continue de souffrir. Le cours a brièvement chuté jusqu’à 4 000 $, avant de remonter vers 4 200 $. Mais la tendance reste fragile : les positions longues sont sous pression, et les signaux techniques montrent peu d’élan. La Fondation Ethereum évoque de futurs développements autour de la confidentialité, mais cela ne suffit pas à inverser la dynamique.

XRP évolue entre 2,85 et 2,90 $, avec une capitalisation autour de 170 milliards. Les retards autour de l’ETF et les mouvements de whales vers les exchanges n’aident pas. Le support à 2,70 $ est à surveiller de près, car une cassure pourrait entraîner un nouveau recul. Le marché reste attentif aux volumes.

Pi Network au plus bas, Bitcoin Hyper toujours flou

Pi Network vient d’atteindre un nouveau plus bas historique, autour de 0,2552 $. Les unlocks massifs de tokens et l’absence de catalyseur concret maintiennent la pression vendeuse. Quelques indicateurs techniques suggèrent un potentiel rebond, mais rien n’est encore enclenché.

Bitcoin Hyper, de son côté, continue de figurer parmi les sélections des “meilleures cryptos à acheter”. La levée de 17,6 millions de dollars en presale reflète un fort soutien de la communauté. En pleine prévente, ce projet se présente comme le premier véritable Layer 2 de Bitcoin, utilisant la machine virtuelle de Solana (SVM) pour offrir des transactions quasi instantanées à coût réduit.

Exactement ce que beaucoup attendent dans cette phase de turbulences. Le projet avance, et il sera intéressant d’en suivre l’évolution à mesure que les objectifs annoncés prennent forme.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Hyper, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.