LIVE – Marché crypto dans le rouge, Bitcoin, Ethereum, XRP et les ETF ralentissent – Toute l’actualité du 31 octobre 2025

Pour Résumer

Le marché global recule à 3,69 trillions $, en baisse de près de 2 %.

Bitcoin, Ethereum et XRP perdent du terrain, pendant que les ETF enregistrent de fortes sorties.

L’après-Fed se traduit par un climat de prudence, marqué par un repli des marchés et un essoufflement des flux.

Un marché global en difficulté

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la capitalisation totale du marché crypto est actuellement autour de 3,69 trillions $, contre 3,8 trillions le jour d’avant. Le marché est clairement dans le rouge, preuve d’une fatigue évidente après plusieurs séances d’hésitation. Cette baisse montre que les investisseurs digèrent encore le message de la Fed.

Certes, les taux ont baissé, mais certainement pas la prudence. Le scénario du “pivot monétaire” s’est transformé en simple ajustement technique. Résultat : moins d’appétit pour le risque, plus de sorties de capitaux.

Les géants du marché crypto décrochent

Tout d’abord, Bitcoin peine à retrouver de la vigueur,stabilisé autour de 109 700 $ après avoir glissé sous 108 000 $ la veille. Il a perdu près de 6 % depuis son récent pic proche de 116 000 $.

De son côté, Ethereum suit la même trajectoire, actuellement à 3 840$, le jeton a connu une baisse d’environ –2.95 % sur sept jours, selon Investing.com. En effet, les volumes diminuent, les traders prennent leurs bénéfices, et la volatilité retombe, souvent signe d’un marché en pause avant le prochain mouvement majeur.

Parallèlement, la star des dernières semaines, XRP, chute plus brutalement. En deux séances, il passe de 2,65 $ à 2,48 $, soit une baisse de près de 8 %, avec un support technique cassé à 2,46 $. Le token de Ripple paie son excès de volatilité et la prudence accrue des institutionnels. Les volumes de trading diminuent fortement, preuve que certains whales allègent leurs positions.

Les ETF en sortie de route

C’est la statistique qui résume l’humeur du moment : les ETF Bitcoin et Ethereum ont subi plus de 670 millions $ de retraits en une seule journée.

Rien que pour Bitcoin, les flux négatifs dépassent –488 millions $ ; pour Ethereum, environ –184 millions $. Les investisseurs institutionnels, qui avaient alimenté la hausse de septembre et début octobre, semblent à présent opter pour la prudence.

Ainsi, le marché se refroidit et l’absence de catalyseur clair pèse lourdement sur la confiance. Les grands fonds se replient en attendant de voir si la Fed donnera un signal un peu plus accommodant en décembre.

