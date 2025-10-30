LIVE – La Fed baisse ses taux, Bitcoin, Ethereum et les altcoins peinent à réagir – Toute l’actualité du 30 octobre 2025

Pour Résumer

La Fed abaisse ses taux à 3,75–4,00 %, mais le ton reste prudent.

Bitcoin et Ethereum reculent légèrement, la capitalisation crypto repasse sous 4 000 milliards $.

Les altcoins manquent toujours d’élan malgré un contexte monétaire plus souple.

Une Fed prudente malgré la baisse des taux

Lors de sa réunion du 29 octobre, la Federal Reserve a abaissé ses taux directeurs de 0,25 %, ramenant la fourchette cible à 3,75–4,00 %. Le message officiel est simple : soulager la pression mais éviter tout emballement. Deux membres du comité ont d’ailleurs voté contre, l’un réclamant une coupe plus franche, l’autre aucune.

Jerome Powell a joué la carte de la retenue, insistant sur le fait qu’un nouvel abaissement en décembre n’était “pas garanti”. L’économie américaine montre des signes de ralentissement, avec un marché du travail en perte de souffle et une inflation toujours tenace. La baisse de taux était nécessaire, mais pas salvatrice.

Bitcoin et Ethereum digèrent la nouvelle

Bitcoin évolue autour de 110 000 $, parfois un peu en dessous, après une baisse d’environ –2.5 % sur 24 h. Ethereum suit la même pente, retombant vers 3 900 $, soit –2.5 % en une journée. Le mouvement est net : les traders ne se précipitent pas pour racheter le creux.

La réaction est logique : la baisse des taux était déjà “dans le prix”. Les investisseurs l’avaient anticipée, et la prudence du discours de Powell a refroidi les espoirs d’un véritable virage monétaire. Résultat : pas d’explosion haussière, juste un marché qui temporise.

La capitalisation globale retombe sous les 4 000 milliards $, effaçant les gains du début de semaine. Dans le détail, XRP cède environ 2.2 % sur 24 h, Solana perd un peu de terrain, et même les projets les plus dynamiques comme Avalanche ou Cardano semblent marquer le pas.

Les altcoins en panne de moteur

La “saison des altcoins” tant espérée reste au point mort. L’index Altseason de CoinMarketCap reste faible, loin du signal d’un retournement de dominance. Pourquoi ? Parce que les investisseurs cherchent d’abord la clarté macro avant de prendre plus de risque. Les altcoins, par nature plus volatils et moins liquides, ne séduisent pas tant que Bitcoin ne donne pas le ton.

La baisse des taux aurait pu servir de carburant, mais l’incertitude domine. Entre la fermeture partielle du gouvernement américain et les données économiques manquantes, les gros capitaux préfèrent attendre avant de relancer la machine spéculative.

