L’or chute de 10 % en six jours : un signal haussier pour Bitcoin ?

Pour Résumer

L’or chute de 10 % en six jours à 2 250 $.

Bitcoin capte les flux à 108 556 $.

Rotation or-BTC dope le marché crypto.

La chute brutale de l’or

L’or perd 10 % du 24 au 30 octobre 2025, tombant de 2 500 $ à 2 250 $. Effectivement, les taux réels US à 2 % et un dollar fort pèsent.

Les banques centrales ralentissent les achats à 800 tonnes en 2025. De plus, la demande industrielle stagne. En outre, les ETF or voient des sorties de 5 milliards de dollars.

Le RSI or à 35 signale un oversold. D’ailleurs, les investisseurs fuient vers les actifs risqués. Effectivement, la corrélation inverse or-BTC atteint -0,7.

En effet, l’or, capitalisation 15 000 milliards, perd son attrait. De plus, les coûts de stockage dopent les ventes. En outre, la Fed accommodante favorise les equities.

Bitcoin : le bénéficiaire direct

Bitcoin bondit de 3 % à 108 556 $ sur la même période. Effectivement, les taux bas réduisent le coût d’opportunité du BTC.

Les ETF Bitcoin captent 3 milliards de dollars en flux nets. De plus, MicroStrategy ajoute 5 000 BTC. En outre, la dominance BTC remonte à 55 %.

D’ailleurs, les mineurs voient leurs marges à 65 %. Effectivement, le hashrate atteint 700 EH/s.

En effet, Bitcoin, vu comme or numérique, attire les institutionnels. De plus, 12 pays testent des réserves BTC. En outre, les stablecoins circulent à 150 milliards.

Impacts sur les altcoins et DeFi

Les altcoins suivent. Solana gagne 5 % à 187,75 $. Effectivement, sa TVL grimpe à 12 milliards de dollars.

Ethereum, à 3 797 $, monte de 4 %. De plus, les layer-2 attirent 1 milliard. En outre, la DeFi totalise 100 milliards de TVL.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les liquidations atteignent 150 millions de dollars.

Effectivement, les exchanges voient les volumes exploser de 30 %. En outre, la rotation dope la confiance. De plus, les ETF altcoins attirent 500 millions.

Perspectives : Bitcoin nouveau refuge ?

Cette chute peut-elle couronner Bitcoin ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ fin 2025. Effectivement, la rotation s’accélère.

De plus, des fonds comme BlackRock allouent 5 % à BTC. En outre, l’or pourrait rebondir à 2 400 $ si inflation. D’ailleurs, 10 billions d’investissements crypto sont attendus.

Cependant, des risques subsistent. En effet, un dollar faible inverserait la tendance. De plus, une régulation stricte freine.

Octobre 2025 teste les refuges. Effectivement, Bitcoin gagne du terrain. La diversification s’impose pour les investisseurs.

