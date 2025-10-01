LIVE – Uptober ou chute des altcoins ? XRP, Solana, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 01 octobre 2025

Pour Résumer

XRP pourrait corriger vers $2,35 si le support à $2,75 cède.

Solana perd du terrain malgré des réserves institutionnelles solides.

Bitcoin Hyper poursuit sa levée, Pi Network glisse encore.

Tensions macro et promesses d’Uptober

Ce 1ᵉʳ octobre s’ouvre sur un marché pour le moins tiraillé. D’un côté, les incertitudes politiques américaines de l’autre, un possible Uptober alimente un optimisme encore fragile.

Bitcoin a brièvement franchi les 114 000 $, mais la tendance reste fragile. Certains analystes continuent d’y croire, parlant d’un potentiel bond vers les 120 000 $, à condition que le climat macroéconomique se détende enfin.

XRP et Solana sur la sellette

XRP oscille autour des 2,80 / 2,90 $, avec une pression technique persistante. Plusieurs analystes évoquent un scénario de repli vers les 2,35 $ surtout si le seuil des 2,75 $ venait à céder.

Malgré ce climat tendu, 93 millions $ ont été injectés sur les produits XRP la semaine passée, montrant que les institutionnels ne lâchent pas encore la bride.

Solana quant à lui affiche un repli léger selon les dernières données. Pourtant, les fondamentaux restent solides : plus de 6,5 millions de SOL sont aujourd’hui détenus par des trésoreries publiques et privées. Le projet pourrait bientôt rattraper BNB en capitalisation, mais la volatilité court-termiste freine forcément un peu le mouvement.

Bitcoin Hyper et Pi Network : deux trajectoires opposées

Bitcoin Hyper poursuit sa levée avec déjà 19,4 millions $ collectés. Le prix du token HYPER tourne, pour l’heure, autour de $0,013, avec des promesses de rendements généreux pour les mises en staking précoces.

À l’inverse, Pi Network chute de plus de 30 % sur septembre. Le prix du jeton retombe autour de $0,26, et certains analystes craignent une perte supplémentaire de 75 % d’ici à la fin du trimestre si rien ne change.

