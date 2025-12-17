LIVE – Un marché crypto mitigé, Bitcoin, Solana, XRP sous pression tandis que Pi Network progresse légèrement – Toute l’actualité du 17 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin oscille autour des 86 000 $, toujours sous pression malgré un léger rebond.

Solana et XRP tentent de se stabiliser, mais restent vulnérables à une nouvelle vague de ventes.

Pi Network progresse légèrement, porté par un rebond technique plus que par un vrai retour de la demande.

Un marché crypto toujours prudent malgré une tentative de stabilisation

Le marché crypto affiche ce 17 décembre un visage mitigé. Après plusieurs séances de baisse marquées par des liquidations massives, la pression vendeuse semble se calmer, mais sans véritable retour de la confiance.

La capitalisation globale évolue autour de 2 900 milliard de dollars, tandis que les volumes sur 24 heures reculent nettement, signe d’un marché attentiste. La prudence domine avec des investisseurs qui préfèrent observer plutôt que reprendre des positions agressives.

Bitcoin tente de se maintenir au-dessus de la zone des 86 000 $, un niveau devenu central ces derniers jours. La dominance du Bitcoin reste élevée, proche de 58 %. Elle maintient donc un statut d’actif refuge en rapport avec le reste des crypto-actifs.

Solana et XRP manquent toujours d’élan

Solana amorce un léger rebond technique autour de 127 $, après une correction marquée depuis ses récents sommets.

La purge des positions à effet de levier a lourdement pesé sur le prix. La reprise observée reste donc largement mécanique. Tant que le marché global reste fragile, Solana demeure vulnérable à des mouvements brusques.

Même constat pour XRP. Le token oscille autour de 1,91 $, une zone psychologique qu’il tente de défendre sans conviction. La dynamique reste neutre, parfois légèrement baissière, malgré quelques flux institutionnels récents qui peinent encore à inverser la tendance.

En l’absence de catalyseur clair et durable, XRP ne mène pas la danse et continue de suivre le rythme dicté par Bitcoin.

Pi Network crée la surprise, sans excès

Dans un cadre toujours incertain, la performance de Pi Network demeure, quant à elle, surprenamment positive. Le prix du token, actuellement autour de 0,20 $ a profité d’une augmentation de plus de 3 % sur 24 heures. Cependant, il semblerait que le mouvement prenne plutôt l’allure d’un rebond technique que d’une reprise de fond.

Les volumes progressent, mais timidement. Cela limite mécaniquement l’ampleur du mouvement. Pi Network reste encore largement décorrélé des grandes rotations de capitaux observées sur Bitcoin et les principaux altcoins. La prudence reste donc de mise, malgré cette respiration bienvenue après plusieurs semaines de baisse.

En résumé, le marché crypto cherche à se stabiliser. Sans véritable conviction. Et, comme souvent, tout reste suspendu au prochain mouvement de Bitcoin.

Bitcoin joue une nouvelle fois le rôle de baromètre, tandis que Solana et XRP restent sous pression dans un environnement peu favorable au risque. Pi Network se distingue par un léger rebond, mais sans signal fort de retournement.

