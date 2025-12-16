Le bull market est-il psychologique ? Les biais qui gouvernent le marché crypto

Pour Résumer

Le bull market crypto est avant tout une succession d’émotions collectives prévisibles, pas une trajectoire rationnelle.

FOMO, biais de confirmation et excès de confiance alimentent les hausses excessives jusqu’à l’euphorie.

Comprendre ces biais est essentiel pour éviter d’acheter au sommet et vendre sous l’effet de la panique.

Le cycle émotionnel : de l’espoir à l’euphorie

Le cycle haussier crypto est souvent dépeint comme une courbe exponentielle de croissance, mais il est en réalité une succession prévisible d’états émotionnels collectifs. La phase de bull market démarre généralement dans la phase de l’espoir, après une longue période de marché baissier marquée par la capitulation.

Lorsque le prix commence à remonter, la réticence initiale cède la place à un optimisme prudent, qui est rapidement corrompu par deux biais majeurs qui amplifient la hausse.

Le premier et le plus puissant d’entre eux est la Peur de Manquer (FOMO), ou Fear Of Missing Out. Lorsque les amis, les médias ou les réseaux sociaux parlent de gains exponentiels sur des altcoins, l’investisseur éprouve une douleur psychologique à ne pas être partie prenante.

Le FOMO conduit à l’achat impulsif, souvent à des sommets de prix, sans qu’aucune analyse fondamentale n’ait été effectuée. Le ralliement qui suit, alimenté par ces achats irrationnels de plus en plus nombreux, propulse le marché de la phase d’optimisme à celle de la croyance, puis de l’enthousiasme.

À ce stade, la nouvelle psychologie de marché considère que les baisses sont temporaires et que les gains sont assurés. Le marché devient un vaste terrain de jeu où le prix est principalement gouverné par l’avidité.

Un autre biais clé est le Biais de Confirmation, qui renforce l’illusion de l’invincibilité. Les investisseurs en bull market ne cherchent et ne retiennent que les informations qui valident leurs décisions d’achat et la poursuite de la hausse.

Quand les biais cognitifs prennent le contrôle des prix

Les mauvaises nouvelles sont ignorées ou rationalisées comme des anomalies. Ce biais crée une boucle de rétroaction positive : plus le marché monte, plus les investisseurs se sentent intelligents et justifiés, ce qui encourage de nouvelles entrées massives de capitaux.

Lorsque le marché atteint l’euphorie et le déni de tout risque, souvent matérialisé par des prévisions de prix absurdes comme $500 000 pour le Bitcoin en quelques mois, on sait qu’il approche de son point culminant. La psychologie de masse, loin de suivre les valorisations logiques, finit par dicter la valorisation elle-même, aboutissant à une surévaluation extrême.

L’étude des biais cognitifs démontre que le marché crypto n’est pas un système parfaitement efficace où tous les acteurs agissent de manière rationnelle. Ces distorsions psychologiques expliquent pourquoi les mouvements de prix sont souvent exagérés, tant à la hausse qu’à la baisse.

Le Biais d’Ancrage est l’une de ces forces puissantes. Les investisseurs ont tendance à se fixer sur un prix initial ou un sommet historique (all-time high) comme point de référence, même si ce prix n’a plus aucune pertinence fondamentale.

Par exemple, si le Bitcoin a atteint $69 000 lors du dernier cycle, cet ancrage psychologique devient l’objectif principal du nouveau bull market, conduisant les investisseurs à acheter en dessous dans l’attente irrationnelle de revoir ce chiffre psychologiquement significatif.

Cette dynamique crée des résistances et des supports qui sont plus psychologiques que techniques. De même, le biais de l’excès de confiance pousse les investisseurs à surestimer leurs capacités. Ce phénomène touche particulièrement les nouveaux arrivants ayant connu un succès précoce. Convaincus de surpasser la moyenne, ils prennent alors des risques démesurés, souvent avec un effet de levier excessif.

Quand la psychologie dicte le rythme des cycles de marché

Un autre phénomène central en bear market est l’Effet de Disposition. Ce biais est la tendance humaine à vendre trop rapidement les actifs gagnants et à conserver trop longtemps les actifs perdants.

En bull market, les investisseurs vendent leurs positions rentables pour sécuriser un petit gain (vendre les gagnants) par peur d’une correction, ratant une grande partie de la hausse. Inversement, lors d’une correction, ils conservent leurs positions en forte perte, espérant un retour à l’équilibre (conserver les perdants), ce qui mène souvent à des capitulations douloureuses plus tard.

Ce comportement non optimal prouve que le marché n’est pas simplement une question d’analyse mathématique, mais le reflet de cette lutte constante entre la peur de perdre et l’espoir d’un retour. En fin de compte, ces biais transforment les catalyseurs fondamentaux, comme le halving. Ils deviennent alors le point de départ d’une cascade de réactions émotionnelles.

Ce sont elles qui gouvernent réellement l’amplitude et la durée du cycle de marché. Cela confirme l’idée que le bull market est, dans une large mesure, un phénomène psychologique.

Savoir que le marché est largement piloté par la psychologie collective est la première étape pour devenir un investisseur plus discipliné. En reconnaissant l’influence de la FOMO ou du biais d’ancrage dans les décisions quotidiennes, il devient possible de prendre du recul.

Cela permet d’éviter les pièges émotionnels. Ceux qui mènent trop souvent à acheter au sommet et à vendre au creux. La discipline et une stratégie d’investissement claire sont les seuls remparts contre l’irrationnel.

