LIVE – Le marché crypto dans le rouge, Bitcoin à 86 000 $, Ethereum sous 3 000 $, XRP et les altcoins en difficulté – Toute l’actualité du 16 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin chute vers 86 000 $ sous l’effet des liquidations et du stress macro.

Ethereum repasse sous 3 000 $ et sous-performe dans un marché fragilisé.

XRP et les altcoins suivent la tendance baissière sans signal de rebond clair.

Bitcoin glisse sous 86 000 $ et ravive la nervosité du marché

Le marché crypto a clairement basculé dans le rouge depuis hier, et Bitcoin en est l’illustration la plus visible. Après avoir évolué encore au-dessus des 89 000 $ en début de semaine, le BTC a cédé du terrain pour s’installer autour des 86 000 $, un niveau qui n’avait plus été testé depuis plusieurs semaines.

La cassure de ce seuil psychologique a déclenché une accélération baissière alimentée par des liquidations forcées sur les marchés dérivés.

Ce mouvement n’a rien d’isolé. Les investisseurs allègent leur exposition, d’abord aux actifs volatils, ensuite aux positions les plus spéculatives. Les flux sortent de certains ETF Bitcoin. En parallèle, aucun catalyseur macro positif ne se manifeste.

Le marché manque de relais. La pression vendeuse s’installe et se renforce progressivement. Bitcoin reste désormais nettement sous ses récents sommets, et la zone des 85 000 $ devient un support clé à surveiller de très près.

Ethereum passe sous 3 000 $ et confirme la fragilité des altcoins

Ethereum n’a pas non plus résisté au repli du marché. L’ETH évolue désormais sous le seuil des 3 000 $, perdant ainsi près de 6 % en 24 h. Un signal rarement anodin d’un point de vue psychologique. Dans les phases de stress, Ethereum a tendance à amplifier les mouvements de Bitcoin, et la séance actuelle ne fait pas exception.

Cette faiblesse le confirme. Les capitaux quittent peu à peu les altcoins. Ils se repositionnent soit sur Bitcoin, soit en dehors du marché crypto. À court terme, la dynamique reste négative. Peu d’éléments émergent. Trop peu, en tout cas, pour inverser rapidement la tendance.

XRP et les altcoins suivent la purge sans rebond visible

Du côté de XRP, la situation est tout autant critique. Le token évolue autour des 1,90 $, bien en dessous des niveaux observés plus tôt dans le mois. Malgré les flux institutionnels observés récemment via certains produits liés à XRP, le prix reste enfermé dans une dynamique baissière, victime du climat global.

Les autres altcoins majeurs n’échappent pas à la correction. Solana, Cardano, BNB ou encore Chainlink affichent tous des performances négatives sur les dernières 24 heures. La hausse ponctuelle des volumes ne trompe pas. Sur certaines paires, elle ne signale pas le retour des acheteurs. Elle reflète surtout des liquidations en chaîne. Et des sorties précipitées.

À court terme, le marché reste sous pression. La peur domine, tout autant que l’incertitude. Les prochaines séances seront décisives, notamment pour voir si Bitcoin parvient à stabiliser la zone des 85 000 / 86 000 $ ou si une nouvelle jambe de baisse se met en place. Comme souvent dans ces phases, la volatilité reste élevée et le marché crypto évolue sous tension permanente.

