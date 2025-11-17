LIVE – Bitcoin à 95 000$, XRP, Ethereum et le reste du marché en difficulté – Toute l’actualité du 17 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin est retombé vers 95 000 $, un signal clair de faiblesse.

Ethereum franchit en baisse la barre des 3 100 $, confirmant la fragilité des altcoins.

XRP, malgré un lancement d’ETF prometteur, n’échappe pas à la baisse et évolue autour de 2,27 $.

Bitcoin décroche, emportant tout l’écosystème avec lui

Bitcoin amorce une descente notable ce 17 novembre 2025, avec un prix situé à 95 600 $. Dépassant les 20 % de perte totale depuis le sommet annuel proche de 126 000 $.

Le support clé situé entre 93 000 $ et 95 000 $ est désormais mis à l’épreuve tandis que les sorties massives des fonds ETF bitcoin, soit plus de 2,33 milliards de dollars en flux sortants ce mois-ci, accentuent la pression.

Cette dynamique traduit un changement d’état d’esprit : le marché hésite à consolider ses gains et préfère sécuriser. La rupture portée de Bitcoin entraîne automatiquement le reste du marché dans son sillage, car il reste toujours l’actif-mère de confiance dans la crypto.

Ethereum et altcoins : glissades sous les supports techniques

Ethereum n’échappe pas à la trajectoire baissière. Le jeton tombe sous 3 100 $, dans un contexte où les altcoins voient des pertes comprises entre 8 % et 16 % sur la semaine. Cette chute s’inscrit dans un climat de prudence accrue. Les actifs liés à la finance décentralisée sont plus vulnérables.

Les projets layer 2 le sont aussi. L’ambiance générale du marché reste prudente. Les investisseurs évitent le risque. Cela réduit les flux entrants sur les altcoins.

XRP navigue entre catalyseur et inertie

De son côté, XRP affiche une performance paradoxale : malgré l’annonce d’un ETF lié à son actif ayant levé environ 245 millions de dollars le premier jour, le prix reste aux alentours de 2,27 $, avec une baisse hebdomadaire de plus de 9 %.

Cela montre que même un catalyseur structurel comme un ETF ne suffit pas à inverser immédiatement la tendance baissière quand le marché global se replie.

Ainsi, dans son ensemble, le paysage crypto peine à sortir du rouge. On estime une perte de valeur proche d’un milliard de dollars depuis début octobre. La capitalisation totale s’établit autour de 3,25 milliards de dollars, avec un volume d’échange et des flux entrants en forte contraction.

Cette phase de repli peut être vue comme une respiration saine après une période haussière intense, ou comme le prélude à un cycle baissier plus marqué si les supports techniques cèdent.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :