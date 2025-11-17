Tether prêt à miser 1,2 Md$ sur l’IA ? Le pari qui choque le marché

Pour Résumer

Tether discute d’un investissement pouvant atteindre 1,2 Md$ pour financer la croissance de Neura Robotics.

Neura vise la production de 5 millions de robots humanoïdes d’ici 2030.

L’accord, encore en négociation, pourrait devenir l’un des plus grands financements européens dans la robotique.

Un projet d’investissement qui fait parler dans tout l’écosystème

Selon Financial Times, Tether envisagerait de mener un tour de table d’environ 1 milliard d’euros. Cela représenterait un engagement colossal, proche de 1,2 milliard de dollars.

Pour une startup comme Neura Robotics, ce serait un bond spectaculaire. Car sa précédente levée, datant du janvier 2025, n’atteignait que 120 millions d’euros. La différence intrigue et montre à quel point le projet a pris de l’ampleur.

Neura pourrait alors se retrouver valorisée entre 8 et 10 milliards d’euros. Une telle estimation marque un changement de statut. Elle place la société dans la même ligue que les acteurs qui disputent déjà la future bataille des humanoïdes.

Et pourtant, Neura reste encore jeune. Ces derniers tours de table précédents ont attiré des noms prestigieux tels que le fonds Lingotto, BlueCrest, C4 Ventures et le Volvo Cars Tech Fund. Par conséquent, l’arrivée de Tether ne fait que confirmer l’attractivité croissante de

Tether, de son côté, traverse une période financière exceptionnelle. L’entreprise enregistre des profits records grâce à ses réserves investies dans les bons du Trésor américain.

Sur neuf mois en 2025, elle aurait généré plus de 10 milliards de dollars. Avec une telle trésorerie, ce type d’opération devient accessible. Et la société ne cache plus sa volonté d’investir en dehors de la crypto.

Neura Robotics : la pépite allemande de l’IA

Mais que fait Neura Robotics pour mériter un tel investissement ? Elle développe en effet des robots humanoïdes capables d’observer, d’apprendre et de coopérer avec les humains. L’objectif est clair : simplifier les opérations dans les usines, mais aussi préparer des usages domestiques dans un second temps.

Cette vision s’accompagne d’un objectif très ambitieux. Neura veut fabriquer 5 millions de robots d’ici à 2030. Ce chiffre semble fou, mais la société affirme avoir déjà enregistré plus d’un milliard d’euros de précommandes.

Certaines proviennent de groupes industriels bien établis comme Kawasaki Heavy Industries ou Omron. Ces premiers signaux donnent du poids à un projet qui avance vite.

Tether est surtout connu pour son stablecoin USDT, avec maintenant plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde. Avec ce financement, la société fait parler d’elle.

En effet, le marché, lui, est loin d’être calme. Tesla développe Optimus à un rythme soutenu. Plusieurs entreprises chinoises, dont Unitree, multiplient les innovations.

Nvidia et SoftBank investissent aussi massivement dans l’IA robotique. Bref, Neura évolue dans un environnement dans lequel chacun veut prendre de l’avance. Et c’est peut-être ce qui attire autant d’investisseurs.

Un accord encore en négociation, mais déjà observé de très près

L’opération n’est pas encore confirmée. Pourtant, plusieurs sources énoncent que Tether pourrait piloter l’ensemble du tour de table. Morgan Stanley serait même impliquée pour structurer le financement. Si cela se confirmait, la transaction deviendrait l’une des plus importantes en Europe dans le domaine de la robotique.

Bien sûr, le projet comporte de vrais risques. Concevoir un humanoïde fiable et le produire en masse demande du temps, des compétences rares et énormément de capital. Même pour une entreprise solide, l’aventure reste délicate.

Toutefois, Tether semble prêt à franchir le pas. L’entreprise a déjà investi dans plus de 140 sociétés liées à l’énergie, au minage, et même au sport. Ce nouveau mouvement irait donc dans la continuité.

Si l’accord se finalisait, il pourrait renforcer durablement la position de Neura en Europe. Et il montrerait surtout que les frontières entre crypto, robotique et IA s’effacent de plus en plus. Le marché observe attentivement chaque détail. Car derrière cette annonce, c’est peut-être une nouvelle course mondiale qui démarre.

