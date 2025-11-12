LIVE – Ethereum, Solana, XRP, les altcoins, vers un possible bearmarket … – Toute l’actualité du 12 novembre 2025

Pour Résumer

La dynamique du marché s’essouffle, marquée par une consolidation prolongée sur Ethereum, Solana et XRP.

Les altcoins évoluent dans un cadre technique fragile, sans déclencheur haussier immédiat.

Dans ce climat d’attente macro, la prudence reste la meilleure stratégie.

La prudence domine, Ethereum et Solana testent leurs limites

Le contexte du marché depuis le début du mois de novembre est assez mesuré, avec un niveau de “Fear & Gread “ actuellement à 26 et un sentiment partagé entre prise de bénéfices et attentes macro. Les signaux techniques sur l’agrégat altcoins évoquent un possible bear flag, ce qui alimente la prudence sans pour autant déclencher de capitulation.

Pour Ethereum, le passage sous 3 450 $ ramène la discussion vers une zone de travail plus basse où l’on voit surtout des rebonds techniques limités. Ce n’est pas une chute violente, mais un recul cohérent avec un marché qui temporise avant la prochaine décision de banque centrale. Tant que la ligne des 3 400 $ tient, le scénario reste celui d’une consolidation.

Côté Solana, le prix gravite autour de 155 $ après avoir testé les 144 $, une zone que les opérateurs lisent comme support d’étape. Les rebonds vers 160 $ apparaissent correctifs plutôt que constructifs, signe que le flux acheteur demeure sélectif. À court terme, tenir 150 $ éviterait une glissade plus profonde.

Phase de consolidation prolongée pour XRP et les altcoins

En ce qui concerne XRP, le token reste pour le moment à environ 2,40 $, avec peu d’extension dans un sens comme dans l’autre. L’élan du marché pourrait revenir si XRP franchissait clairement les 2,55 $, mais l’absence de catalyseur immédiat maintient le statu quo.

Pour l’ensemble des altcoins, l’équation reste la même : faible appétit au risque, sélection accrue, et volumes irréguliers qui favorisent les mèches plutôt que les tendances.

Les indices s’accumulent en faveur d’une phase de prudence prolongée : baisse modérée d’ETH et XRP, supports fréquemment testés sur SOL et des signaux laissant penser que la tendance pourrait se prolonger sur l’ensemble des altcoins.

Mais on reste loin des marqueurs d’un bearmarket dur, faute de ruptures majeures et de ventes forcées massives. La suite dépendra de trois leviers : signal macro clair, flux de capitaux visibles, et invalidations techniques sur les résistances indiquées.

D’ici là, gestion du risque stricte, calibrage des tailles et lecture patiente des niveaux clés sont recommandés.

