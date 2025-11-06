Pari choc de Solana : 100 M$ pour racheter ses actions et renforcer SOL

Pour Résumer

Solana Company a approuvé un plan de rachat d'actions de 100 millions de dollars pour soutenir le token SOL.

L'entreprise dispose d'un "trésor de guerre" de plus de 2,3 millions de tokens SOL pour financer ce rachat.

Cette initiative vise à renforcer la confiance des investisseurs et à attirer les acteurs du marché traditionnel.

Un rachat d’actions musclé qui change la donne

Le conseil d’administration de la société Solana, cotée sous le ticket HSDT, a approuvé un programme de rachat de ses actions sur le marché et à travers des accords privés. En effet, le titre a dévissé, perdant plus de 70 % sur le dernier mois. Par conséquent, le cours se traînait autour de 4,79 dollars avant l’annonce.

Ce plan n’est pas limité dans le temps. Il est dit « open-ended », c’est-à-dire sans date de fin fixe. Ainsi, la compagnie pourra intervenir progressivement selon les conditions du marché sans pour autant brusquer les investisseurs.

Et il faut le dire, ce type d’opération n’est pas courant dans l’univers des cryptos. Solana Company rejoint ainsi le cercle restreint des entreprises tech qui assument un pari de confiance sur elles-mêmes, dans un contexte de marché encore incertain.

D’ailleurs, la récente fuite du DEX Percolator a aussi montré à quel point Solana continue d’innover malgré la tempête.

Le joker de la société : un trésor de guerre en SOL

L’entreprise est ce qu’on appelle une trésorerie d’actifs numériques (DAT), car elle détient des SOL en grande quantité. En effet, elle dispose ainsi d’un véritable trésor de guerre, avec plus de 2,3 millions de tokens SOL en réserve. Grâce à cette somme, elle peut avancer sereinement et financer son plan sans avoir besoin de lever de nouveaux fonds.

Récemment, l’entreprise pilier de l’écosystème a même validé un rachat jusqu’à 100 millions de dollars du jeton SOL, selon The Block. Cette dépense prouve à quel point l’équipe de Solana croit dur comme fer en la force de son projet et en sa crypto native.

Par ailleurs, elle prouve une cohérence totale entre ses actifs et sa stratégie. En gros, moins il y a d’actions en circulation, plus chacune prend de la valeur.

Solana Company approves share buyback plan for up to $100 million https://t.co/K0mSUkeMhV — The Block (@TheBlock__) November 5, 2025

Le lien entre les actions et le jeton SOL est donc direct. Toute augmentation de la valeur du portefeuille d’actifs profite directement à l’action. En somme, renforcer SOL, c’est renforcer la société elle-même.

D’ailleurs, ce positionnement stratégique s’aligne sur la montée des paiements de l‘ETF Solana, qui prouvent encore une fois de plus la solidité de son écosystème.

Un pari risqué, mais porteur d’espoir

Bien sûr, tout n’est pas sans risque. Solana Company n’a pas précisé quand ni à quel rythme elle procédera aux rachats. Tout dépendra de l’évolution du marché, souvent imprévisible dans la sphère crypto. Mais cette approche prudente montre qu’elle ne veut pas brûler les étapes.

De plus, la valeur du SOL reste soumise à de nombreux facteurs : régulation, volatilité, ou encore la concurrence dans les blockchains de nouvelle génération. Autrement dit, même un plan de rachat de 100 M$ ne garantit pas une hausse immédiate du cours. Malgré tout, cette décision envoie un signal fort.

Cette initiative va au-delà d’une simple opération financière. Elle démontre un engagement fort et continu envers le développement et la croissance de l’écosystème Solana. L’entreprise agit comme un vrai promoteur de la blockchain et de ses applications.

De plus, ce genre d’actions attire l’attention des grands acteurs du marché traditionnel, comme Fidelity qui a récemment ouvert Solana aux États-Unis.

Ces derniers observent de très près la gestion financière des entreprises du secteur crypto. Une telle confiance affichée pourrait encourager de nouveaux investisseurs institutionnels à s’intéresser au SOL.

