Pour Résumer

Le Sud-Coréen YoungHoon Kim, qui se présente comme détenteur du “plus haut QI mondial”, a annoncé avoir converti l’intégralité de ses avoirs en Bitcoin.

Il affirme voir dans la cryptomonnaie “le seul espoir pour l’économie future” et lie sa décision à des convictions religieuses.

Cette prise de position radicale a rapidement suscité débats et réactions dans la communauté crypto et financière.

Une annonce qui fait réagir

Une déclaration inhabituelle le 29 septembre 2025 a provoqué une agitation dans le monde de la cryptomonnaie et parmi les médias financiers.

YoungHoon Kim, figure sud-coréenne qui se présente comme détenteur du “plus haut QI mondial” (276) et “Grand Maître de la mémoire”, a affirmé avoir placé l’ensemble de son patrimoine en Bitcoin (BTC).

C’est sur X (anciennement Twitter) que Kim a rendu publique sa décision. Dans son message, il explique voir dans Bitcoin “le seul espoir pour l’économie future”.

As the world’s highest IQ record holder and Grand Master of Memory, I believe that Bitcoin is the only hope for the future economy. Therefore, I have converted all my assets into Bitcoin. But, everything I possess belongs only to the Lord Jesus and will be used for His glory. — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) September 29, 2025

Selon lui, aucun autre actif ne présente les mêmes garanties en termes de valeur et de résilience. Il a ajouté que toutes ses possessions “appartiennent au Seigneur Jésus et seront utilisées pour Sa gloire”, donnant à cette décision une portée autant spirituelle que financière.

Rapidement, cette publication a circulé sur les principaux portails spécialisés. Entre fascination et scepticisme, les réactions se sont multipliées, certains saluant un engagement radical envers la première cryptomonnaie, d’autres doutant de la crédibilité de la démarche.

Bitcoin comme “planche de salut”

L’annonce de Kim intervient dans un contexte où le Bitcoin continue de polariser les opinions. Tandis que de plus en plus d’institutions traditionnelles ouvrent la voie à des produits liés aux actifs numériques, une partie du marché reste prudente face à la volatilité et aux incertitudes réglementaires.

L’initiative de Kim montre, pour ses partisans, la confiance croissante de certaines personnalités publiques dans l’avenir du Bitcoin en tant qu’actif refuge. Selon ses détracteurs, c’est juste un acte symbolique qui n’a pas d’impact réel sur l’évolution générale du marché.

Une personnalité controversée

Kim n’en est pas à sa première déclaration marquante. Réputé en Corée du Sud pour ses performances intellectuelles et sa maîtrise des techniques de mémorisation, il s’est également forgé une image singulière en liant régulièrement ses prises de position à des convictions religieuses affirmées.

En assurant avoir converti “tous” ses actifs en BTC, il franchit un pas supplémentaire, s’exposant autant aux regards des médias traditionnels qu’à ceux des acteurs de l’écosystème crypto.

Cette combinaison d’ego, de conviction et de plan financier contribue à créer une représentation publique aussi captivante que sujette à controverse.

Entre conviction et pari risqué

Bien qu’il soit complexe de confirmer cette conversion intégrale avec précision, cette annonce a tout de même suffi à intensifier le débat sur le rôle du Bitcoin dans la diversification des patrimoines.

En effet, à l’heure où les institutions financières testent des produits toujours plus sophistiqués, l’acte de Kim tranche par son caractère absolu.

De plus, beaucoup voient dans cette démarche la preuve que Bitcoin attire des profils aux motivations très différentes, entre recherche de rendement, volonté de protection patrimoniale et conviction quasi idéologique.

En revanche, pour d’autres, il s’agit d’un pari démesuré qui expose à la volatilité d’un marché encore jeune. Ainsi, il reste à déterminer si cette décision sera considérée comme une vision prédictive ou comme un choix imprévisible.

Quoi qu’il en soit, une chose est indéniable : en misant sur Bitcoin, YoungHoon Kim a su capter l’attention bien au-delà du cercle crypto et raviver un débat crucial concernant le rôle du BTC dans les stratégies d’investissement personnelles.

À lire aussi :