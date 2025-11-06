Pour Résumer

Shutdown US record à 36 jours freine la loi crypto.

Market structure bill et FIT21 en stand-by.

Le marché crypto stagne à 4 000 milliards.

Un shutdown qui paralyse Washington

Le shutdown US, débuté le 1er octobre 2025, dépasse les 35 jours de 2018-2019. Effectivement, sans accord budgétaire, les opérations non essentielles sont gelées.

Le Congrès, divisé, bloque le funding. De plus, les élections de mi-mandat compliquent les négociations. En outre, 2 millions d’employés fédéraux sont furloughés.

Les agences comme la SEC et CFTC sont impactées. D’ailleurs, les roundtables sur DeFi sont suspendues. Effectivement, le Project Crypto d’Atkins dope, mais le shutdown freine.

En effet, les deadlines pour le market structure bill passent. De plus, le FIT21 stagne en Sénat. En outre, 80 % des analystes doutent d’un passage en 2025.

La loi crypto : un market structure bill en péril

Le market structure bill, bipartisan, vise à clarifier SEC et CFTC pour crypto. Effectivement, il dope les ETF et DeFi.

Le shutdown gèle les staffers CFTC sur le Sénat Agriculture Committee. De plus, les markups prévus en octobre sont annulés. En outre, le texte, amendé, attend un vote.

L’industrie, avec 245 millions de dollars de lobbying, pousse. D’ailleurs, Lummis dope le BITCOIN Act. Effectivement, cela dope Bitcoin comme réserve.

En effet, le GENIUS Act passe, mais le structure bill risque 2026. De plus, les démocrates freinent. En outre, Trump dope la pression.

Impacts sur l’écosystème crypto

Ce shutdown dope la volatilité. Bitcoin stagne à 103 556 $, malgré une capitalisation à 4 000 milliards. Effectivement, Solana gagne 1 % à 159,75 $.

La DeFi TVL reste à 90 milliards. De plus, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. En outre, Ethereum, à 3 384 $, résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes chutent de 15 %.

Effectivement, les exchanges renforcent la conformité. En outre, les flux illicites chutent de 35 %. De plus, la confiance institutionnelle vacille.

Perspectives : reprise ou impasse prolongée ?

Le shutdown peut-il passer ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto US à 2 000 milliards d’ici 2027. Effectivement, un accord dope les lois.

De plus, Thanksgiving pourrait forcer un deal. En outre, Lummis pousse pour 2026. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements sont en jeu.

Cependant, un impasse longue risque un krach. En effet, la SEC gèle les ETF. De plus, les hacks à 1,2 milliard inquiètent.

Novembre 2025 teste les nerfs. Effectivement, la loi crypto attend. La prudence s’impose pour les investisseurs.

