Pour Résumer

Peter Schiff, figure pro-or, répète son scepticisme sur BTC et appelle à vendre à 100 k $.

Les “pour” : macro fragile, levier, dépendance aux flux, les “contre” : adoption accrue, rareté, effet réseau.

Le débat reste probabiliste : gestion du risque avant tout.

Qui est Peter Schiff, et pourquoi son avis compte

Peter Schiff est un économiste américain. Il a également fondé et dirigé Euro Pacific Capital. Ce dernier commente régulièrement l’économie, les marchés et les cryptomonnaies.

Peter Schiff est anti-Bitcoin depuis longtemps et partage régulièrement des opinions très dramatiques sur les cryptomonnaies.

Celui-ci s’est fait connaître du grand public en 2006-2007 en alertant sur les excès du marché immobilier américain. Il avait prédit la crise financière qui allait arriver.

C’est un fervent défenseur de l’or. En effet, pour lui, la monnaie fiduciaire est fragilisée par la dette et par l’inflation.

Il voit donc dans l’or une valeur refuge contre les problèmes rencontrés par la monnaie fiat.

Peter Schiff utilise X pour mener une véritable guerre contre Bitcoin.

En effet, il est totalement opposé à l’idée que la première des cryptomonnaies, soit, comme l’or, une réserve de valeur.

Pour lui, Bitcoin n’a pas de statut légal universel. C’est un actif qui est uniquement spéculatif qui n’est soutenu que par des flux entrants.

Bitcoin serait donc une coquille vide.

En effet, il a annoncé de nombreux tops sur Bitcoin lors des cycles précédents. Bitcoin les a tous largement dépassés.

Peter Schiff a un biais baissier permanent sur les cryptomonnaies, et ne se remet pas en question à ce sujet.

Pour lui, les dettes record, le resserrement monétaire, les différents problèmes géopolitiques et économiques doivent mener à une prudence extrême.

Le prochain krach n’est jamais loin selon Peter Schiff.

Heureusement, Peter Schiff a souvent tort.

Aujourd’hui, le gérant d’Euro Pacific Asset Management a publié le texte suivant sur X :

« Les 100 000 $ de Bitcoin représentent une opportunité incroyable, qu’on ne peut pas se permettre de manquer. D’ailleurs, cette opportunité pourrait ne jamais se présenter à nouveau de notre vivant. C’est pour cette raison qu’il est très important d’en profiter tant que vous le pouvez. Si vous possédez du Bitcoin, dépêchez-vous et vendez-le rapidement, pendant que le prix est encore au-dessus des 100 000 $ ».

Ce tweet a plus de 752 000 vues et a beaucoup fait parler.

Il faut dire que Peter Schiff avait aussi tweeté d’autres alertes auparavant. Par exemple, le tweet ci-dessous, en 2019.

À ce moment, le prix de Bitcoin était encore en dessous des 10 000 $.

Nous espérons donc que les investisseurs ayant suivi les consignes de Peter Schiff n’ont pas été trop nombreux.

Un autre exemple, avec la publication ci-dessous.

Depuis ce tweet, Bitcoin a fait plus de x2.

Il ne faut donc peut-être pas donner trop de crédit aux publications alarmistes de Peter Schiff, car elles le sont constamment.

Peter Schiff pourrait-il avoir raison ?

La Fed a créé l’incertitude lors de sa dernière conférence en octobre dernier.

Les investisseurs naviguent à l’aveugle, entre les baisses des taux attendues, mais pas promises, et les effets de manche de Donald Trump, concernant les droits de douane.

Il est aussi vrai que Bitcoin a connu une forte baisse ces dernières semaines.

En effet, depuis le 10 octobre dernier, le prix des cryptomonnaies a globalement chuté.

Les liquidations record ayant eu lieu ce jour-là ont choqué les investisseurs et ont globalement rendu le climat très morose sur le marché des cryptomonnaies.

Nous pouvons aussi ajouter, pour défendre le point de vue de Peter Schiff, que les flux institutionnels sur Bitcoin tarissent.

Effectivement, les flux sortants sur les ETF Bitcoin et Ethereum sont réels, et démontrent un certain recul de l’enthousiasme des institutionnels concernant les cryptomonnaies.

Néanmoins, ce genre de retracement est habituel dans les cryptomonnaies.

Les actifs numériques sont connus pour être très volatils. De fortes baisses ne veulent rien dire sur le long terme.

Par ailleurs, une baisse de prix sur le court terme ne remet pas en cause les fondamentaux solides derrière les cryptomonnaies.

Bitcoin est bel et bien une réserve de valeur numérique, grâce à ses caractéristiques intrinsèques.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter Bitcoin. Les acheteurs de cryptomonnaies sont plus nombreux et plus diversifiés que lors des derniers cycles.

La Fed, quant à elle, a annoncé la fin du resserrement monétaire que nous avions connu ces dernières années, et ce, à partir de décembre.

Ces conditions peuvent donc permettre un retour de Bitcoin vers de nouveaux sommets.

Ce genre de publication, très catégorique, selon laquelle Bitcoin ne connaîtra plus jamais des prix au-dessus des 100 000 $ est très caricaturale.

Elle est surtout écrite pour faire parler. Et cela fonctionne.

Il faut raison garder, Bitcoin ne va pas mourir demain.

La volatilité a toujours été présente dans le marché des cryptomonnaies.

Cela fait plus de 15 ans que l’adoption de Bitcoin connaît une croissance exponentielle. Ce n’est donc pas maintenant que cette dernière va s’arrêter.

L’opinion de Peter Schiff est intéressante et peut être défendue, mais elle doit aussi être nuancée.

Nous suivrons donc avec une attention toute particulière la suite de la réalisation de la prédiction de Peter Schiff.

À lire aussi :