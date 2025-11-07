Pour Résumer

Bitcoin chute à 101 061 $, altcoins à accumuler.

Solana, Cardano et Chainlink : pépites pour 2026.

Le marché crypto atteint 2 221 milliards de dollars.

Solana : la résilience DeFi

Solana (SOL), à 158,77 , résiste à la chute du Bitcoin. ChatGPT-5 prévoit 400 en 2025, avec un x10 à 1 588 $ d’ici 2026. Effectivement, sa scalabilité à 65 000 transactions par seconde dope DeFi et NFT.

Sa TVL atteint 10,5 milliards de dollars. De plus, des ETF spot attirent 2 milliards de dollars. En outre, la BCE teste un euro numérique sur Solana.

Le RSI à 65 signale un momentum haussier. Effectivement, le support à 150 $ reste solide. En effet, 1 000 dApps renforcent l’écosystème.

ChatGPT-5 voit un x10 si Solana capte plus d’institutions. D’ailleurs, 65 % des analystes parient sur une adoption massive. Effectivement, SOL pourrait mener le rebond.

Cardano : la durabilité en action

Cardano (ADA), à 0,535 , excelle en innovation verte. ChatGPT-5 table sur 2 en 2025, avec un x10 à 5,35 $ d’ici 2026. Effectivement, l’upgrade Hydra porte la scalabilité à 2 000 transactions par seconde.

Sa TVL grimpe à 1,2 milliard de dollars. De plus, les projets ESG captent 500 millions de dollars. En outre, MaxiDoge, lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, trade à 0,00045 $. Sa levée de 1,63 million de dollars et son staking à 669 % APY captivent les degens. Son thème gym-bro dope la hype, avec un volume à 2,1 millions de dollars.

Le RSI à 67 indique une pression acheteuse. Effectivement, casser 0,60 $ viserait 1 $. En effet, sa capitalisation de 19,2 milliards offre une marge.

ChatGPT-5 mise sur un x10 si Cardano attire les institutions. D’ailleurs, 60 % des analystes anticipent une adoption explosive. Effectivement, ADA pourrait rebondir fort.

Chainlink : l’oracle fiable

Chainlink (LINK), à 14,88 , domine les oracles. ChatGPT-5 vise 50 en 2025, avec un x10 à 148 $ d’ici 2026. Effectivement, 2 000 dApps s’appuient sur ses données fiables.

La tokenisation d’actifs réels attire 1 milliard de dollars. De plus, son staking à 4,5 % fidélise les holders. En outre, des collaborations avec Aave renforcent la DeFi.

Le RSI à 68 signale un momentum haussier. Effectivement, casser 16 $ ouvrirait la voie à 25 $. En effet, sa capitalisation de 10,4 milliards reste prometteuse.

ChatGPT-5 prévoit un x10 si Chainlink étend ses alliances. D’ailleurs, 70 % des analystes anticipent une adoption massive. Effectivement, LINK pourrait briller.

Perspectives : un rebond imminent ?

Le marché crypto, à 2 221 milliards de dollars, voit la dominance BTC à 54 %. Effectivement, l’indice Altcoin Season à 50/100 frôle le seuil. En outre, les ETF altcoins attirent 500 millions de dollars.

Solana, Cardano et Chainlink mènent la charge. De plus, leur faible marketcap promet un x10. Effectivement, la chute Bitcoin redistribue les flux vers les altcoins.

Cependant, 80 % des altcoins corrigent post-hype. En effet, la volatilité menace les retail. D’ailleurs, un shutdown US prolongé pourrait freiner les flux.

ChatGPT-5 conseille la diversification. Effectivement, un portefeuille mixé pourrait faire x5. Octobre 2025 s’annonce comme l’aube d’un rebond légendaire.

