Pour Résumer

Longo alerte sur le retard australien en tokenisation.

ASIC relance l’Innovation Hub pour booster l’innovation.

L’Australie risque de rater un marché à 10 000 milliards.

L’alerte de Longo : opportunité manquée

Le 6 novembre 2025, Joe Longo, président de l’ASIC, s’exprime au National Press Club. Effectivement, il prévient : « L’Australie risque de devenir le pays de l’opportunité manquée si elle reste passive face à la tokenisation ».

Cette déclaration suit sa rencontre avec Paul Atkins, président de la SEC. De plus, elle souligne la concurrence mondiale. En outre, la Suisse dope 3,1 milliards en obligations tokenisées depuis 2021.

Longo compare cela à l’innovation électronique des années 80. D’ailleurs, « innover ou stagner » est son mantra. Effectivement, l’ASIC relance son Innovation Hub pour soutenir les fintech.

En effet, un sondage ASIC révèle 50 % de désengagement des acteurs financiers. De plus, seulement 33 % fournissent des feedbacks. En outre, cela freine l’innovation locale.

Relance de l’Innovation Hub

L’Innovation Hub, relancé le 6 novembre, aide les startups à naviguer la régulation. Effectivement, il offre un « guichet unique » pour les fintech.

Longo vise à « soutenir l’innovation du bas ». De plus, l’ASIC explore des sandboxes renforcées. En outre, cela dope la confiance des investisseurs.

D’ailleurs, l’ASIC recrute 10 experts blockchain. Effectivement, cela cible la tokenisation des actifs réels.

En effet, l’ASIC dope ses guidelines sur les actifs numériques. De plus, cela dope les ETF crypto. En outre, 20 % des Australiens investissent en crypto.

Impacts sur l’écosystème australien

Cette alerte dope le secteur. Bitcoin grimpe à 101 556 $, avec une capitalisation à 4 000 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 1 % à 157,75 $.

Les ETF crypto attirent 5 milliards de dollars. De plus, la DeFi TVL locale monte à 2 milliards. En outre, Ethereum, à 3 533$, résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace. D’ailleurs, les volumes chutent de 10 %.

Effectivement, les exchanges comme Independent Reserve renforcent la conformité. En outre, la confiance monte. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : l’Australie peut-elle rattraper ?

Longo peut-il relancer l’innovation ? ChatGPT-5 prévoit un marché australien à 100 milliards d’ici 2027. Effectivement, l’Innovation Hub dope les startups.

De plus, des hubs comme Singapour inspirent. En outre, une loi crypto locale pourrait passer en 2026. D’ailleurs, 10 % des transactions pourraient être tokenisées.

Cependant, des défis persistent. En effet, la régulation stricte freine. De plus, les hacks à 1 milliard inquiètent.

Novembre 2025 appelle à l’action. Effectivement, l’Australie pourrait rattraper. La prudence s’impose pour les investisseurs.

