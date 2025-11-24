Memecoins en crise : Pump.fun retire 436 M$ alors que tout s’effondre

Pour Résumer

Pump.fun a transféré 436 M$ en USDC vers Kraken, créant un choc sur le marché memecoin.

Les revenus de la plateforme chutent de plus de 50 %, confirmant le net essoufflement du secteur.

Malgré de fortes réserves, la communauté craint une période durablement froide.

Un cash-out massif qui secoue tout le secteur

Pump.fun a transféré environ 436 M$ en USDC vers Kraken depuis le 15 octobre. Ce chiffre tape fort, car personne ne s’attendait à un retrait aussi colossal. Beaucoup d’utilisateurs ont donc commencé à s’interroger sur les raisons d’un tel mouvement.

Et là, évidemment, le timing alimente les doutes. Ce transfert survient juste après un crash brutal qui a effacé près de 19 milliards de dollars en une journée. Ce choc a refroidi tout le marché. Les investisseurs, qui adoreaient jouer avec les memecoins deux mois plus tôt, hésitent désormais à remettre la main au portefeuille.

Mais finalement, certains analystes tempèrent l’ambiance. Plusieurs avancent que ce transfert pourrait correspondre à des retraits liés à une vente privée de tokens PUMP réalisée en juin.

Le prix d’achat était alors autour de 0,004 $, ce qui laisse penser que certains veulent sécuriser leurs gains. Rien n’indique donc une liquidation totale. Mais le geste reste assez massif pour créer un malaise.

Revenus en chute libre et essoufflement général

Le plus frappant, c’est la chute des revenus du site. Pump.fun est passé d’environ 58,9 M$ en septembre à 27,3 M$ en novembre. La baisse dépasse les 50 %, et cela montre bien que le flux de nouveaux projets faiblit. La machine tourne encore, mais elle tourne moins vite.

Les utilisateurs créent toujours des tokens, mais ils investissent moins. Le marché respire mal depuis la fin octobre. Les memecoins ont perdu leur magie, et la frénésie a laissé place au doute. Beaucoup préfèrent attendre plutôt que miser sur le prochain “meme” viral.

Et pourtant, une petite éclaircie fait parler : les premiers ETF Dogecoin arrivent enfin aujourd’hui. Ces produits attirent déjà la curiosité, même si leur impact reste limité sur le reste du marché memecoin.

Dans ce climat tendu, même le token PUMP ne s’en sort pas. Il recule de plus de 20 % sur une semaine et passe sous 0,003 $. Il évolue donc sous le prix de la vente privée. Ce n’est jamais un bon signal. Beaucoup d’investisseurs commencent à se demander si la dynamique de Pump.fun n’est pas en train de s’éroder.

Des réserves énormes, mais un climat d’incertitude

Malgré tout, il reste un détail important. Le portefeuille associé à Pump.fun détient encore environ 855 M$ en stablecoins et près de 211 M$ en Solana. Ces montants restent gigantesques et montrent que la plateforme n’a pas du tout vidé ses réserves.

Cependant, ce retrait massif crée une tension dans la communauté. Quand un acteur majeur déplace autant de fonds, les autres observent. Les équipes de trading guettent le moindre signe d’une tendance plus profonde.

Dans l’ombre, des protocoles innovants comme Pepe Node préparent déjà la prochaine génération de memecoins utilitaires, prouvant que l’innovation narrative et technique n’attend pas. Beaucoup se demandent d’ailleurs si d’autres sorties suivront dans les prochains mois. Et bien sûr, les utilisateurs discutent. Certains se veulent rassurants et d’autres, plus prudents.

Jusqu’à maintenant, on ignore encore si Pump.fun veut juste verrouiller ses profits ou anticiper un hiver prolongé. Dans tous les cas, le signal est limpide : la frénésie memecoin touche à sa fin, et les retardataires risquent de le sentir passer.

À lire aussi :