Pour Résumer

MetaMask a annoncé le lancement de son stablecoin $mUSD, une première pour un portefeuille auto-custodial.

Ce jeton sera adossé au dollar et intégré nativement pour swaps, transferts et paiements.

Son déploiement est prévu fin 2025 sur Ethereum, Linea et via la MetaMask Card.

MetaMask lance son stablecoin mUSD pour une intégration complète

MetaMask a officiellement annoncé le lancement de son stablecoin natif, MetaMask USD ($mUSD). Il s’agit de la première fois qu’un portefeuille auto-custodial introduit sa propre monnaie stable.

MetaMask USD ($mUSD) is now live. 🦊 The best way in and out of crypto is here. pic.twitter.com/h6zSUao7Ka — MetaMask.eth 🦊 (@MetaMask) September 15, 2025

Le stablecoin sera émis par Bridge, une société du groupe Stripe, et reposera sur l’infrastructure décentralisée M0. Le lancement est prévu plus tard en 2025 sur les blockchains Ethereum et Linea.

Cette initiative marque une étape importante pour les portefeuilles auto-custodial et leur intégration dans l’écosystème des cryptomonnaies.

mUSD : un stablecoin entièrement intégré à MetaMask

Le $mUSD a été élaboré pour s’intégrer de manière étroite à l’écosystème MetaMask, facilitant des actions sans heurts comme les dépôts, les échanges, les transferts et les passerelles entre différentes blockchains.

De cette façon, les utilisateurs auront la possibilité de gérer leurs fonds directement à partir du portefeuille, sans avoir à recourir à des plateformes tierces.

En outre, ce stablecoin est intégralement soutenu par des actifs liquides de haute qualité, équivalents au dollar américain, comprenant des dollars US et des obligations d’État à court terme.

Via le réseau de liquidité M0, $mUSD proposera une transparence en temps réel et une interopérabilité entre chaînes, simplifiant les échanges entre diverses blockchains.

@MetaMask USD 🦊, a native digital dollar for MetaMask’s wallet and ecosystem, is now live. Built on M0’s universal stablecoin platform. pic.twitter.com/Ss38vK5BHq — M0 (@m0) September 15, 2025

Cette méthode avant-gardiste offre la possibilité aux utilisateurs d’utiliser un stablecoin constant et sûr, tout en demeurant dans un cadre qu’ils maîtrisent déjà. De plus, l’intégration native au portefeuille assure une expérience utilisateur à la fois simplifiée et sécurisée.

Préparatifs et utilisation future

Au 15 septembre 2025, MetaMask a annoncé son stablecoin et a entamé les dernières étapes avant son lancement. L’équipe prévoit de publier davantage de détails techniques et des guides pour les utilisateurs dans les semaines à venir.

Ainsi, la communauté pourra se familiariser avec le fonctionnement du $mUSD avant sa mise en circulation officielle.

MetaMask prévoit aussi de rendre le $mUSD utilisable via la MetaMask Card, acceptée par des millions de marchands Mastercard dans le monde d’ici fin 2025.

Les utilisateurs pourront alors dépenser directement leurs $mUSD pour des achats quotidiens, faisant de ce stablecoin un véritable instrument de paiement pratique et efficace.

MetaMask ne se contente donc pas de stocker des cryptomonnaies : il élargit aussi son rôle dans les transactions financières courantes.

Cette innovation pourrait inspirer d’autres portefeuilles auto-custodial et stimuler la création de stablecoins intégrés à des plateformes existantes.

Enfin, le succès du $mUSD pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large des stablecoins dans les portefeuilles décentralisés, réduisant la dépendance aux plateformes d’échange centralisées.

Un pas de plus vers la finance décentralisée accessible

L’introduction du $mUSD marque une avancée majeure pour la finance décentralisée (DeFi). Ce stablecoin associe stabilité monétaire et accessibilité, directement depuis l’un des portefeuilles les plus utilisés.

MetaMask démontre ainsi son engagement à simplifier l’expérience utilisateur tout en protégeant les fonds. Ce projet souligne aussi le rôle croissant des stablecoins, capables de connecter les utilisateurs à la DeFi en offrant transparence et liquidité.

Le $mUSD peut devenir un outil central pour les paiements quotidiens, les transferts inter-chaînes et les échanges avec d’autres applications DeFi.

Les prochains mois permettront d’observer la réaction de la communauté et l’impact réel de ce stablecoin sur les écosystèmes Ethereum et Linea.

En résumé, MetaMask renforce son rôle dans l’univers crypto avec le lancement du $mUSD. L’entreprise allie innovation, sécurité et simplicité, tout en consolidant la place de son portefeuille comme acteur incontournable des transactions numériques.

Source : Metamask.io

