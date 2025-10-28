Mike Selig prend la tête de la CFTC : l’Amérique crypto-friendly ?

Pour Résumer

Mike Selig, expert des régulations crypto, est nommé à la tête de la CFTC pour relancer une agence paralysée.

Sa nomination symbolise un virage stratégique du gouvernement de Trump vers une approche plus ouverte à l’innovation numérique.

Le défi majeur : instaurer une régulation claire et équilibrée, conciliant innovation, sécurité et leadership américain face à l’Europe et l’Asie.

Une nomination décisive pour une agence en pleine tourmente

Le régulateur CFTC vit un moment charnière. L’agence opère sans dirigeant permanent depuis près d’un an, ce qui a entravé sa capacité à superviser les marchés et à finaliser des règles cruciales.

Le premier choix de Trump, Brian Quintenz, a vu sa nomination échouer en octobre 2025. Cela après avoir refusé de s’engager sur des actions d’exécution concernant l’exchange Gemini, suite aux pressions du fondateur de la bourse Tyler Winklevoss.

Par conséquent, l’agence a fonctionné avec une équipe réduite, surtout durant le shutdown gouvernemental en cours, où seulement 5,7 % de son personnel restait actif.

Face à cette urgence, la nomination de Mike Selig apparaît comme une solution, après que Trump amorce un virage crypto.

I am honored to be nominated by President Trump to serve as the 16th Chairman of the U.S. Commodity Futures Trading Commission. With the President’s leadership, a Great Golden Age for America’s Financial Markets and a Wealth of New Opportunities stand before us. I pledge to work… https://t.co/cO2vLBAv0z — Mike Selig (@MikeSeligEsq) October 25, 2025

Un profil taillé pour le numérique

Michael Selig semble être le bon profil pour la CFTC en raison de son parcours impressionnant. Avant d’être nommé, il était avocat chez Willkie Farr & Gallagher. Il y conseillait directement les entreprises sur les actifs numériques.

Mais ce n’est pas tout. Il connaît aussi très bien l’agence de l’intérieur en travaillant dans la Division de la surveillance des marchés du régulateur. Enfin, plus récemment, il s’est concentré sur la crypto en étant Chef Conseiller de la Crypto Task Force à la SEC. Bref, ce mélange d’expériences le rend super qualifié pour diriger l’agence.

Aujourd’hui, il apparaît comme l’un des rares profils capables de parler à la fois le langage des régulateurs et celui des innovateurs. Avant cela, il avait déjà fait ses armes à la CFTC et à la SEC, où il explorait avec curiosité comment l’innovation pouvait transformer les marchés financiers.

Dans le même esprit, aux États-Unis, la Fed collabore désormais avec la crypto pour repenser l’innovation dans les paiements, preuve que la régulation et la technologie peuvent avancer main dans la main.

Vers une régulation plus claire et favorable ?

La nomination de Mike Selig pourrait enfin apporter une régulation plus claire et cohérente des cryptoactifs. Jusqu’ici, les rôles mal définis entre la CFTC et la SEC freinaient souvent la progression du secteur de la cryptomonnaie.

Mais cette fois, une meilleure coordination semble se profiler, surtout sur des sujets sensibles comme le trading de Bitcoin, la DeFi ou encore les stablecoins. Du côté de l’industrie crypto, l’annonce est plutôt bien reçue. Beaucoup y voient un signal positif, voire le début d’un dialogue plus constructif avec les régulateurs.

De nombreux acteurs saluent la compréhension fine de Selig des modèles centralisés et décentralisés. Ils espèrent qu’il saura instaurer un cadre favorisant l’innovation tout en maintenant la confiance des marchés.

Sous sa direction, le régulateur CFTC pourrait donc devenir un pilier stratégique du positionnement américain dans la compétition mondiale du numérique.

Cependant, être « crypto-friendly » ne veut pas dire fermer les yeux. Le vrai défi sera de maintenir un juste équilibre entre innovation et protection. Autrement dit, il faudra encourager la créativité du secteur sans jamais compromettre la sécurité des marchés.

Les défis à venir

Malgré l’enthousiasme général, rien n’est encore joué. La confirmation du Sénat reste une étape cruciale, et les tensions politiques pourraient compliquer son entrée en fonction. De plus, la CFTC manque actuellement de membres officiels, ce qui retarde plusieurs décisions clés.

Enfin, la pression internationale est bien réelle. Ce mouvement rappelle que l’Europe aussi renforce sa surveillance, avec le cadre MiCa. Le Royaume-Uni accélère sur les stablecoins, et l’Asie ne cesse d’expérimenter. Si les États-Unis veulent rester leaders, la CFTC devra agir vite, avec cohérence et pragmatisme.

