L’ETF Solana pourrait attirer 6 milliards $ en un an

Pour Résumer

En une semaine, les ETF Solana ont drainé plus de 700 M$, installant SOL comme troisième actif crypto institutionnel après BTC et ETH.

Les versions « staking », offrant rendement et exposition spot, attirent les portefeuilles en quête de revenus.

Si la dynamique se maintient, 3 à 6 milliards sur un an deviennent un scénario crédible.

Un lancement qui installe SOL aux côtés de BTC et d’ETH

Le signal le plus fort vient des flux. Les ETF Solana au comptant ont enregistré plus de 700 millions de dollars de souscriptions sur une seule semaine, dans un contexte de marché encore heurté, ce qui ancre SOL comme troisième actif crypto « institutionnalisé » après BTC et ETH.

Parallèlement, la version « staking » a débuté ses échanges aux États-Unis, avec une mécanique qui redistribue aux porteurs une partie du rendement on-chain, tout en restant dans un emballage régulé.

Ce positionnement, mi-exposition mi-revenu, répond à la recherche de portefeuilles income en environnement de taux réels élevés.

Pourquoi 3 à 6 milliards sur un an sont crédibles

Le précédent bitcoinien donne un ordre de grandeur. Sur leur première année, les ETF spot BTC ont capté environ 36,2 milliards de dollars.

Les ETF spot Ether ont mis la barre au-delà de 8 milliards, malgré un calendrier et une base d’investisseurs plus restreinte.

Même en appliquant une décote prudente liée à la taille du marché de SOL, l’atterrissage d’un scénario à 3-6 milliards sur douze mois reste cohérent avec la montée en puissance observée sur les crypto-ETP.

L’autre catalyseur est le rendement : les produits « staking » affichent des retours indicatifs autour de 7 % bruts, ce qui rend SOL compétitif face aux poches de dividendes ou d’obligations high yield dans un contexte de normalisation des spreads.

Reste à clarifier la part effectivement reversée aux porteurs après frais de gestion et coûts opérationnels.

Sur le plan procédural, les dépôts et 8-A successifs montrent que la filière s’organise pour élargir l’offre.

On a vu des émetteurs amender leurs dossiers auprès de la SEC au printemps et au début de l’été, puis l’écosystème presse le pas avec des lancements malgré un contexte administratif parfois chahuté à Washington.

Effets d’entraînement : rendement réglementé et nouvelles poches d’allocations

Le bénéfice dépasse Solana. L’existence d’un véhicule régulé offrant à la fois exposition spot et rendement ouvre la voie à des produits multi-actifs mêlant BTC, ETH et SOL dans des enveloppes income.

Cela nourrit aussi la thèse d’un retour de capitaux vers la DeFi Solana par capillarité : si les ETF drainent la demande primaire, les acteurs on-chain captent une partie de la courbe de risque via les protocoles de liquid staking, les vaults et les agrégateurs de rendement.

À l’échelle marché, la reconnaissance de SOL par la finance traditionnelle accroît la probabilité de paniers « ex-BTC/ETH » dans les desks indiciels, et mécaniquement le beta des altcoins « qualité » s’en trouve re-coté.

Rex Solana ETF is converting to a Registered Inv Co from a C Corp which should eliminate the tax drag and make it more competitive to the coming tsunami of Solana spot ETFs (all of which just filed 3rd amendments (=virtual lock for approval) today as per ⁦@JSeyff⁩ pic.twitter.com/nQiGtPIIQo — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 29, 2025

Les inconnues : mécanique de staking, liquidité et discipline de structure

Quelques cailloux restent cependant dans la chaussure.

D’abord la mécanique de staking dans une enveloppe ETF : qui opère, comment se gère le risque de slashing, quelle part du rendement est captée par l’émetteur, et quelle fréquence de distribution pour éviter un écart de suivi trop large par rapport au spot ?

Les premiers jours ont montré des volumes confortables, mais une liquidité pérenne suppose des AP robustes, un pricer fiable et une profondeur suffisante des options pour couvrir les books. La tenue du spread sur des séances agitées fera foi.

Cette montée en gamme est positive, à condition que l’empilement de frais ne ronge pas l’avantage du rendement de base. Enfin, la corrélation : si les flux conduisent SOL vers de nouveaux sommets, la sensibilité accrue aux rotations de risque inter-ETF deviendra un facteur clé de volatilité.

Dans un environnement où BTC et ETH dominent encore l’architecture des portefeuilles, l’arrivée d’un troisième pilier coté peut autant stabiliser l’ensemble qu’amplifier les mouvements lors des réallocations rapides.

