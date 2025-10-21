La baisse des taux approche et la crypto retient son souffle

Pour Résumer

La Réserve fédérale a déjà réduit son taux directeur de 0,25 point en septembre.

Le marché anticipe une nouvelle baisse fin octobre, sous l’effet d’un ralentissement visible.

Un ton accommodant de la Fed pourrait réactiver l’appétit pour le risque.

Après la première coupe, un virage confirmé

La décision de septembre a mis fin à une longue pause restrictive. La Fed a choisi de privilégier la stabilisation de l’emploi, alors que le rythme des créations de postes ralentit et que la demande de crédit se contracte.

Ce recul d’un quart de point n’a pas été un symbole : il a marqué l’entrée dans un cycle de normalisation, avec l’idée qu’une série de gestes mesurés vaut mieux qu’un choc tardif et trop massif.

Depuis, le climat financier a changé. Les rendements à long terme se sont détendus, la courbe des taux a cessé de se raidir, et la prime de risque s’est réorganisée au profit des actifs dynamiques.

Sur les actions, l’appétit revient par vagues, porté par un narratif simple : l’argent redevient moins cher, la visibilité sur le coût du capital s’améliore, et les multiples cessent d’être compressés.

Côté devises et matières premières, le dollar s’allège par moments, ce qui est cohérent avec un cycle d’assouplissement naissant. L’or demeure soutenu par une demande de couverture, mais le moteur reste la trajectoire des taux réels : plus ils baissent, plus le champ s’ouvre pour les actifs alternatifs. Cette mécanique de transmission est classique, et elle a déjà commencé à opérer.

Ce que le marché attend réellement de la Fed

Le prix n’achète pas seulement une baisse : il achète un chemin. Pour que la réunion de fin octobre produise un effet durable, la Fed doit délivrer un message lisible : une réduction de 0,25 point, assortie d’une rhétorique de continuité si les données le justifient.

Un discours trop prudent freinerait l’élan, un discours trop alarmiste affaiblirait la confiance. Le calibrage verbal vaut presque autant que le geste.

Trois éléments sont scrutés. D’abord, le diagnostic sur l’emploi : si la Fed confirme une modération de la dynamique salariale et des créations nettes, elle valide la détente.

Ensuite, la lecture de l’inflation sous-jacente : reconnaître une désinflation en cours, sans crier victoire, autorise la poursuite d’un easing graduel. Enfin, l’orientation 2026 : ancrer l’idée d’un retour vers un taux neutre plus bas, sans promettre une ligne droite.

Dans ce cadre, la réaction des marchés dépendra du ton. Un communiqué clair, aligné avec la coupe de septembre, consoliderait le scénario d’une trajectoire douce : moins de volatilité directionnelle et plus de flux séquentiels vers les segments de croissance.

À l’inverse, un message ambigu réactiverait le commerce de la peur, avec des rotations brutales et des prises de bénéfices défensives.

Pourquoi la crypto regarde cette décision comme un signal

La crypto reste l’actif le plus sensible à la liquidité et au récit. La baisse de septembre a déjà amorcé un ré-ancrage : le coût du capital diminue, les stratégies de portage redeviennent tolérables, et les flux spéculatifs reprennent par à-coups. Une deuxième coupe fin octobre transformerait le test en tendance : la fenêtre pour un risk-on organisé s’ouvrirait.

Au-delà du prix de Bitcoin, le marché primaire retrouve de la visibilité. Les levées reprennent, les listings redeviennent des événements de liquidité et non des portes de sortie. Les projets qui combinent usage réel, marque claire et calendrier lisible capteront la majorité des capitaux. Dans un cycle de détente, la narration crée le pont entre conviction et exécution.

Les lignes de force jusqu’en 2026

Si la Fed confirme un deuxième geste, le régime de marché bascule vers une phase de ré-accumulation prolongée. Pour les actions, cela signifie des multiples plus stables et une préférence pour les secteurs exposés à l’investissement productif.

Pour les obligations, la pente de courbe se reconstitue, réduisant le stress bancaire. Et pour la crypto, le terrain narratif s’élargit : l’infrastructure, les rails de paiement, les solutions de scalabilité et les surcouches de Bitcoin gagnent en traction.

Le risque de communication demeure, mais la dynamique de fond s’impose : la Fed a commencé à desserrer l’étau, et les marchés réécrivent leur grille de lecture. Si l’emploi se normalise sans craquer et si l’inflation poursuit sa glissade, l’atterrissage reste pilotable. C’est ce scénario que le marché est prêt à acheter.

