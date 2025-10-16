L’app ThumzUp veut payer ses users en Dogecoin

Pour Résumer

ThumzUp ajoutera le Dogecoin comme option de paiement complémentaire aux paiements en espèces, offrant ainsi plus de rapidité et de flexibilité.

Cette initiative pourrait stimuler l’adoption du Dogecoin et inspirer d’autres plateformes.

Parallèlement, MaxiDoge se positionne comme un concurrent prometteur à surveiller face au Dogecoin.

Une nouvelle option de paiement pour les créateurs

ThumzUp permet déjà à ses utilisateurs de gagner des récompenses en argent pour partager du contenu sponsorisé. L’entreprise souhaite désormais proposer Dogecoin comme option de paiement alternative. Ce choix ne remplace pas les paiements en espèces, mais les complète. Ainsi, les utilisateurs bénéficient de plus de flexibilité.

Dans ses communiqués, ThumzUp souligne plusieurs avantages du DOGE. La cryptomonnaie se distingue par sa rapidité et ses frais très faibles. Un coût qui profite directement aux créations sur l’application. Elle facilite également les microtransactions, rendant chaque paiement simple et rapide.

Thumzup is actively exploring and developing the integration of Dogecoin as an alternate payout mechanism for users of the Thumzup app. Dogecoin's speed, low fees, and community appeal make it a natural fit for Thumzup's reward ecosystem. 🐕 Dive into the press release:… pic.twitter.com/eyc1Nvq0Fr — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) October 15, 2025

À titre d’infos, la figure montante liée à la famille Trump, ThumzUp, n’a pas encore fixé de calendrier précis pour cette intégration. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large : la société détient déjà des actifs cryptographiques d’une valeur de 250 millions de dollars.

Rappelons que le lien entre ThumzUp et Dogecoin remonte à juillet. La société cherchait alors à diversifier sa trésorerie en cryptos, allant au-delà du Bitcoin pour inclure le DOGE, le SOL et le XRP.

Pour la société américaine, c’est aussi un moyen pour se différencier de ses concurrents dans le domaine d’applications de monétisation. Si le projet aboutit, elle influencera d’autres géants similaire pour intégrer les cryptos dans les apps.

L’initiative de ThumzUp pourrait entre autres avoir un impact significatif sur l’adoption du Dogecoin, récemment indéxé sur Binance. En offrant des récompenses en DOGE, l’application rendrait l’accès à la cryptomonnaie plus simple.

Par conséquent, cela pourrait familiariser de nouveaux utilisateurs avec les monnaies numériques. C’est un pas important pour la démocratisation de la cryptomonnaie.

Enjeux et défis de l’intégration de DOGE

Sur le plan technique, adapter une app de monétisation aux paiements en crypto demande une infrastructure stable. Il faudra s’assurer que les transactions DOGE soient sécurisées et fiables.

En sus, la volatilité de la crypto DOGE pose un autre défi, même si la différence de prix est minime. Cela pourrait notamment impacter le pouvoir d’achat des créateurs.

Par ailleurs, sur le plan réglementaire, les lois spécifiques sur les cryptos peuvent varier selon le pays. ThumzUp doit ainsi se conformer aux normes locales pour éviter des sanctions ou des blocages.

Enfin, la confiance des utilisateurs est cruciale. Beaucoup accepteront le DOGE si cela apporte une réelle valeur ajoutée sans complexité. ThumzUp devra bien communiquer, sécuriser les transactions, et garantir une expérience fluide pour encourager l’adoption.

Malgré ces obstacles, le potentiel est réel : les micropaiements en crypto sont un cas d’usage logique pour Dogecoin.

De plus, cette intégration renforcerait la légitimité du Dogecoin en tant que moyen de paiement et de récompense. Bien qu’initialement créé comme une blague, le DOGE a développé un écosystème sérieux. L’utilisation par une société cotée au NASDAQ valide son utilité au-delà du simple mème.

MaxiDoge en prévente : l’outsider qui pourrait surpasser le Dogecoin

Parallèlement, un nouvel acteur crypto attire l’attention : MaxiDoge.

Ce nouveau projet fait actuellement parler de lui durant sa prévente active, atteignant jusqu’à 3.5 millions. Beaucoup pensent qu’il pourrait surpasser le Dogecoin en termes de croissance.

L’intérêt grandit parmi les traders alpha, surtout alors que Dogecoin stagne à environ 0,22 dollar depuis plusieurs mois. En conséquence, les investisseurs surveillent de près ce nouvel arrivant prometteur.

Certains d’autres baleines en DOGE ont déjà sauté le pas, avec un achat allant jusqu’à 300 000 $. MaxiDoge se positionne comme un jeton communautaire avec un potentiel de rendement élevé. Le succès de sa prévente indique un fort intérêt de la part de la communauté crypto.

De plus, son architecture et ses mécanismes visent à améliorer les limites perçues du Dogecoin. C’est pourquoi de nombreux observateurs le voient comme un concurrent sérieux. Ainsi, les investisseurs cherchent toujours la prochaine « pépite » après le succès du Dogecoin.

Découvrir MaxiDoge

À lire aussi :