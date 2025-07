Le Nigéria ouvre la voie aux stablecoins suite à la répression contre Binance

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé que le Nigeria était ouvert aux activités liées aux stablecoins. Cela, à condition que les opérateurs se conforment à la réglementation du pays.

Lors du Nigeria Stablecoin Summit qui s’est tenu jeudi à Lagos, le directeur général de la SEC, Emomotimi Agama était en faveur des stablecoins. Il avait déclaré : « Le Nigeria est ouvert aux activités liées aux stablecoins, mais à des conditions qui protègent nos marchés et donnent du pouvoir aux Nigérians. »

Qualifiant ce moment d’historique, Agama a déclaré que ce moment retracera la révolution financière de l’Afrique. Donc, on se souviendra de cette journée comme du moment où nous sommes passés du potentiel à l’action.

The sound of the drum gets louder 🪘

From global hackathon leaderboards to explosive user growth, the Nigerian ecosystem is making a statement.

Here’s the alpha from last week you might have missed:

– On the global stage, Nigerian builders put on a masterclass, securing 45… pic.twitter.com/1pHCJK7zQD

— Superteam Nigeria (@SuperteamNG) July 21, 2025