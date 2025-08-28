Stablecoins : le marketcap atteint 280 milliards $

Pour Résumer

Stablecoins : USDT mène à 280 Md$

Les stablecoins redéfinissent la finance. USDT, avec 154 milliards d’euros, représente 55 % du marketcap stablecoin, suivi par USDC à 46 milliards d’euros. Par ailleurs, DAI grimpe à 7,3 milliards d’euros via MakerDAO.

Effectivement, les volumes d’échange stablecoin atteignent 2 500 milliards d’euros annuels, soit 85 % des transactions crypto.

Par ailleurs, les stablecoins dopent les remittances, avec 650 milliards d’euros en 2024, contre 7 % de frais via SWIFT. Effectivement, la capitalisation crypto globale s’élève à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Les stablecoins attirent les institutionnels en réduisant la volatilité. Par ailleurs, le GENIUS Act de juin 2025 impose des audits stricts, renforçant la confiance.

Effectivement, 1,5 milliard d’euros affluent dans les ETF crypto. Par ailleurs, les paiements cross-border, via RippleNet, utilisent USDT pour 60 % des flux. Les exchanges locaux, avec 8,6 millions d’utilisateurs, intègrent des paires stablecoin.

Effectivement, la BSP des Philippines régule 17 plateformes, boostant l’adoption. Par ailleurs, des stablecoins locaux comme JPYC émergent pour contrer la dépendance au dollar.

Effectivement, 12 % des paiements B2B adoptent USDC pour les salaires. Par ailleurs, ce boom s’inscrit dans le bull run post-halving 2024, avec l’offre BTC à 450 par jour. Les stablecoins deviennent l’épine dorsale de la DeFi.

DeFi et altcoins boostés par les stablecoins

Ce boom dynamise l’écosystème. Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), explose avec 85 milliards d’euros de TVL en DeFi.

Par ailleurs, Solana, à 184 € (+10 %), brille avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions d’euros via Pump.fun au Q1.

Effectivement, Chainlink, à 18 € (+12 %), domine avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Par ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 € d’ici fin 2025 via paiements cross-border.

Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation, projetée à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra. Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Effectivement, 60 % des swaps DeFi utilisent USDT/USDC.

Par ailleurs, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent 2 milliards d’euros. Ce dynamisme propulse les altcoins vers des sommets.

Perspectives : un bull run stablecoin-driven ?

Ce boom change tout. Une domination Bitcoin sous 50 % libère 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme.

Un Nasdaq à 17 600 points (-1,4 %) freine légèrement. Par ailleurs, MiCA impose la prudence. Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives. Ce signal stablecoin brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

