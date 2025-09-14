Pour Résumer

Partenariat stratégique pour POL : Polygon et Cypher Capital s’associent pour séduire le marché institutionnel, en particulier au Moyen-Orient, en utilisant le token POL comme moteur de rendement et de stabilité.

Structuration et crédibilité institutionnelle : l’alliance prévoit des investissements significatifs, des véhicules conformes aux normes, des rencontres avec des institutions et des innovations techniques.

Objectif d’adoption massive : ce rapprochement vise à transformer POL en actif d’infrastructure reconnu.

Un partenariat taillé pour séduire les investisseurs professionnels

Cypher Capital a pris une position significative en POL. L’accord prévoit la mise en place de stratégies d’investissement dédiées aux institutions. Ces dernières bonifieront en effet de rendement potentiel, avec une participation active à la sécurité du réseau.

Pour Polygon, l’enjeu est de démontrer que POL constitue un actif d’infrastructure blockchain. Mais au-delà de l’injection de capitaux, le projet prévoit aussi des rencontres privées avec des institutions financières, sous forme de tables rondes et conférences.

Polygon Labs x @cypher_capital We’re teaming up to expand institutional access to POL across the Middle East. The initiative channels long-term capital into the ecosystem, giving institutional investors exposure to POL while generating yield, growth and network security. pic.twitter.com/ZQE6KZ7cVr — Polygon (@0xPolygon) September 12, 2025

POL, au cœur d’une stratégie d’infrastructure

Depuis le lancement du POL en 2023, Polygon mise sur lui comme pivot de son modèle économique. Avec l’appui de Cypher Capital, l’ambition est d’aller plus loin : proposer des véhicules d’investissement conformes aux normes réglementaires, capables de rassurer un public institutionnel exigeant.

Liquidité croissante, transparence renforcée, gestion du risque affinée… autant d’arguments destinés à convaincre les grands gestionnaires. D’ailleurs, cette structuration laisse présager une injection massive de capitaux dans l’écosystème Polygon. Aussi, renforce-t-elle la stabilité du réseau, puisque la sécurisation des transactions dépend directement de la participation des validateurs alimentés en POL.

Une feuille de route technologique qui crédibilise l’approche

Polygon avance sur une série d’innovations destinées à répondre aux standards des grands investisseurs. Parmi elles, la mise à jour Gigagas, prévue pour la fin de 2025, promet des finalités de transaction en moins de cinq secondes et un débit supérieur à 50 000 transactions par seconde.

À cela s’ajoute le protocole Agglayer, qui facilite les opérations cross-chain, sans oublier les améliorations continues du Proof of Stake de Polygon. Le partenariat avec Cypher Capital n’est alors plus qu’un maillon, mais un maillon décisif.

