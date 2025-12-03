Bitcoin freiné : O’Leary prévoit zéro baisse de taux en décembre

Pour Résumer

Pourquoi O’Leary ne croit pas à une baisse de taux ?

Kevin O’Leary ne mâche pas ses mots. Pour lui, la Fed ne baissera aucun taux en décembre, selon le rapport de Cointelegraph. Il insiste même sur le fait qu’il ne construit jamais sa stratégie d’investissement en comptant sur un assouplissement monétaire. Il juge ce pari trop fragile dans le contexte actuel.

De plus, il pointe du doigt l’inflation, qui reste trop élevée. Les derniers chiffres montrent un taux à 3 % en septembre. C’est le niveau le plus haut depuis janvier. Selon lui, ce simple indicateur suffit à comprendre que la Fed ne prendra pas le risque de relâcher la pression maintenant.

Pourtant, les marchés ne partagent pas totalement son avis. L’outil FedWatch du CME Group estime encore à 89,2 % la probabilité d’une baisse en décembre. O’Leary rejette ces anticipations et rejoint la position de Tom Lee. Il juge que les investisseurs se montrent trop optimistes, car ils veulent surtout voir une reprise plus rapide.

Bitcoin resterait stable même sans geste de la Fed

Pour O’Leary, l’absence de baisse de taux ne change rien au marché crypto. Il affirme que Bitcoin continuera de se stabiliser autour de sa zone actuelle. Il estime même qu’il n’existe aucun catalyseur clair pour pousser le prix vers une forte hausse dans les semaines à venir.

Aujourd’hui encore, Bitcoin évolue dans une période confuse. Le marché affiche une baisse de 17,35 % sur les 30 derniers jours. Au moment où O’Leary s’exprimait, la crypto se négociait autour de 91 440 dollars. Selon lui, ce niveau reste logique. Il n’y voit ni menace immédiate ni signal alarmant.

Il explique aussi que Bitcoin pourrait simplement osciller dans une fourchette serrée. Selon ses mots, la variation serait d’environ ±5 %, sans direction précise. Autrement dit, les investisseurs doivent rester patients. Le marché fonctionne à son rythme et aucune annonce de la Fed ne bouleversera ce mouvement.

Entre prudence, attentes du marché et réalité économique

Malgré les doutes de Kevin O’Leary, une partie des investisseurs continue d’espérer un cadeau de fin d’année. Début novembre, les chances de voir une baisse de taux tournaient autour de 67 %, avant de retomber à 33 % le 19 novembre. Les propos jugés plus souples d’un responsable de la Fed avec la baisse de 4% en octobre ont ensuite fait remonter les anticipations à 69,40 %.

Ce contraste montre bien l’ambiance du moment. Les marchés espèrent un signe positif. Pourtant, l’économie réelle rappelle la ténacité de l’inflation et les conditions de crédits encore serrées. Et la Réserve fédérale répète qu’elle ne bougera que si les chiffres le permettent. O’Leary s’aligne donc sur cette prudence.

Enfin, il conseille aux investisseurs de baisser leurs attentes. Pour lui, patience et réalisme sont essentiels. Il prévient que les gains rapides ne sont pas pour demain. Les cryptoactifs se construisent sur le long terme. La meilleure stratégie reste ainsi simple : rester discipliné, suivre les données et éviter les paris émotionnels.

D’ailleurs, cette analyse rejoint celui de Grayscale, dont 2026 pourrait devenir une année clé pour Bitcoin. Ce serait même le moment où la crypto casserait enfin la fameuse théorie du cycle de quatre ans.

