Prévente terminée : il reste 6 jours pour acheter le Snorter Bot Token au prix de listing

Le SNORT se prépare à son lancement multi-chaînes

Le Snorter Bot Token (SNORT) a officiellement clôturé sa prévente lundi dernier. Néanmoins, l’équipe vient d’ouvrir une fenêtre exceptionnelle d’une semaine pour permettre aux investisseurs d’acquérir SNORT au prix exact de son listing initial.

L’extension offre aux participants une dernière opportunité de se positionner avant le lancement des échanges sur les plateformes majeures. Une fois le token listé, la demande pourrait faire grimper les prix rapidement. La date de réclamation est fixée au 27 octobre à 14h UTC. Les détenteurs disposent donc de six jours pour rejoindre la phase pré-listing.

Après le TGE, la feuille de route de Snorter Bot prévoit une expansion multi-chaînes au-delà de Solana. Son moteur de trading pourra scanner et capturer les memecoins émergents sur d’autres écosystèmes. À 0,1083 dollar par token, il s’agit probablement de la dernière chance d’obtenir SNORT avant sa mise en circulation officielle.

Pourquoi les premiers investisseurs accumulent massivement SNORT en prévente

Les observateurs attentifs de la prévente du Snorter Bot Token savent que le projet vise le sommet de la course aux bots de trading Telegram. Il se positionne directement face à Banana Gun, Maestro ou encore Trojan.

Snorter se distingue pourtant par sa fondation technique et sa vélocité. Construit sur Solana, il hérite des frais réduits et de la vitesse de traitement fulgurante caractéristiques de la blockchain.

Contrairement aux endpoints RPC publics standards souvent saturés lors des pics de volume, Snorter fonctionne via des connexions RPC personnalisées. Ces nœuds Solana dédiés priorisent le flux transactionnel du bot.

L’architecture rend Snorter extrêmement rapide dans l’exécution des trades. Elle lui confère également un avantage décisif dans la détection des memecoins émergents. Le bot scanne en continu les files d’attente transactionnelles de Solana, les flux de validateurs et les pools de liquidité.

Il identifie les nouveaux mints, les injections de liquidité et les mouvements on-chain soudains qui signalent généralement les lancements de memecoins en phase précoce.

Snorter Bot pulvérise les records du secteur

Une fois ces tokens détectés, les traders peuvent agir instantanément via l’interface Telegram de Snorter. Ils passent leurs ordres directement dans l’application sans quitter l’environnement familier de la messagerie.

Malgré sa simplicité apparente, la précision du système repose sur un protocole de filtrage multicouche. Chaque détection passe automatiquement au crible des vérifications de sécurité contractuelle, de profondeur de liquidité et de signaux d’alerte.

Les honeypots, les rug pulls et les pools de liquidité insuffisants sont éliminés en quelques secondes. Seuls les tokens conformes aux standards de sécurité on-chain de Snorter sont conservés.

La combinaison de rapidité, de précision et de protection explique le succès explosif de la prévente de Snorter. Le projet a levé plus de quatre fois le montant collecté par Banana Gun. L’accès anticipé au token SNORT pourrait devenir l’un des atouts les plus précieux dans l’univers des bots de trading aujourd’hui.

Après le TGE : Snorter lance le trading automatique piloté par IA sur Telegram

La vitesse et la précision perdent leur intérêt si un bot de trading Telegram reste confiné à une seule blockchain. Les memecoins basés sur Binance Smart Chain ont récemment volé la vedette. Un trader a notamment réalisé un gain légendaire de 2 260x en transformant un investissement de 3 500 dollars dans 币安人生 (Binance Life) en 7,9 millions de dollars en trois jours seulement.

La capacité cross-chain représente désormais la nouvelle frontière du secteur. Snorter Bot prépare justement son évolution pour l’après-TGE. Le projet lancera son expansion multi-chaînes en intégrant d’abord Ethereum, puis en s’étendant vers Binance Smart Chain, Base et Polygon.

L’approche donnera à Snorter un accès aux écosystèmes de memecoins les plus actifs. Le bot devancera ainsi des concurrents comme Trojan, qui reste limité à Solana.

Le token SNORT gagne en utilité avec IA, DeFi et droit de vote intégré

Du côté des fonctionnalités, Snorter ajoute davantage d’outils directement dans Telegram. Une mise à jour majeure concerne le tableau de bord de portefeuille.

En tapant simplement /portfolio, les utilisateurs reçoivent une carte de performance enrichie. Elle affiche les profits et pertes, le coût de base et les gains réalisés en temps réel, sans quitter l’application.

La feuille de route prévoit également l’introduction d’algorithmes de trading assistés par intelligence artificielle. La fonctionnalité permettra l’exécution automatique des trades directement via Telegram. Elle viendra compléter le système de copy-trading existant.

Des partenariats DeFi supplémentaires sont programmés pour étendre l’utilité du token SNORT. Le jeton intégrera des droits de vote pour la gouvernance. Les détenteurs pourront participer aux décisions protocolaires majeures et aux futures améliorations de fonctionnalités.

Même une fraction de part de marché pourrait propulser la valorisation de SNORT

Le token SNORT se trouve au cœur d’un système de trading puissant qui pourrait redéfinir les méthodes opérationnelles des traders crypto.

Au cours de la seule semaine dernière, les bots leaders comme Banana Gun, Maestro et Trojan ont collectivement traité 392 millions de dollars de volume de trading.

Si Snorter tient sa promesse d’être l’alternative plus rapide et plus intelligente, capturer même une fraction de ce flux pourrait multiplier sa valorisation entièrement diluée actuelle de 54 millions de dollars.

Le potentiel appartient toutefois uniquement à ceux qui bougent rapidement. Snorter a ouvert une dernière fenêtre de six jours pour acheter SNORT à son prix de listing exact. L’opportunité offre une chance équitable avant le début des échanges sur les plateformes majeures.

Compte tenu de l’attention croissante autour du projet et de sa feuille de route ambitieuse, il s’agit probablement de la dernière occasion de sécuriser SNORT à son prix le plus bas de tous les temps.

Voici la dernière opportunité de prendre de l’avance sur tout le monde

Pour acheter SNORT à son prix de listing, rendez-vous sur le site officiel du Snorter Bot Token. Vous pouvez acquérir le token en utilisant SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou une carte bancaire.

SNORT fonctionne également comme token de staking. Il peut être staké dans le protocole natif du projet, qui offre actuellement un APY dynamique de 103 %.

Découvrir Snorter

Pour une expérience optimale, pensez à utiliser Best Wallet, l’un des meilleurs portefeuilles crypto du marché. Les soldes de prévente apparaissent directement dans l’application. La réclamation devient fluide dès la mise en circulation de SNORT.

Les détenteurs bénéficient d’un accès anticipé aux nouveaux listings de projets via la fonctionnalité « Upcoming Tokens » de Best Wallet. Best Wallet est disponible sur Google Play et l’Apple App Store.

Rejoignez la communauté Snorter sur X et Instagram. Visitez le site officiel de Snorter Bot Token.

