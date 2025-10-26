Quand les entreprises en difficulté se tournent vers les cryptomonnaies : opportunité ou mirage ?

Pour Résumer

De plus en plus d’entreprises en difficulté se tournent vers le Bitcoin pour tenter de redresser leur situation.

Cette stratégie peut offrir des gains rapides, mais comporte aussi des risques majeurs liés à la volatilité et à la régulation.

Entre espoir de sauvetage et pari dangereux, investir dans les cryptomonnaies reste une décision à double tranchant.

Des bénéfices potentiels

Comment cela se passe-t-il concrètement ? Les entreprises stockent du Bitcoin dans leurs bilans, en espérant qu’il prenne de la valeur et que cela les aide ensuite à se stabiliser ou à relancer leur activité. Elles suivent ainsi l’exemple de personnalités telles que Michael Saylor de MicroStrategy.

Face à cet engouement, beaucoup s’interrogent. S’agit-il vraiment d’une bonne idée ? Ou est-ce simplement un mirage financier ?

Acheter du Bitcoin est une solution plutôt séduisante, notamment lorsque les marchés classiques sont instables. Entre 2020 et 2025, le Bitcoin a augmenté d’environ 64 % par an. Forcément, cela attire celles et ceux qui veulent gagner plus qu’avec les placements habituels.

Des entreprises privées ont même adopté la méthode Bitcoin Treasury, en accumulant beaucoup de BTC pour varier leurs avoirs et profiter de la hausse à long terme. Pour certaines, cela a marché : MARA Holdings, qui mine du Bitcoin, a connu une belle croissance grâce à ses avoirs numériques.

Pour ces entreprises, les cryptos sont à la fois un moyen de gagner de l’argent dans un marché où tout se fait en ligne. Elles permettent également de se démarquer face à la concurrence de plus en plus rude.

Des risques majeurs

Cependant, plusieurs risques existent. Le marché du Bitcoin reste très volatile. Rien ne garantit en effet que les entreprises récupéreront exactement la somme investie. Elles peuvent ainsi perdre beaucoup d’argent si les cours baissent d’un coup.

Cette technique peut donc fragiliser encore plus les sociétés qui sont déjà mal en point.

De plus, la règlementation est en constante évolution. En Europe, le règlement MiCA, applicable depuis fin 2024, pose les jalons d’une régulation européenne commune. Toutefois, la complexité et la rapidité des changements législatifs obligent les entreprises à bien se renseigner et à s’adapter.

Il est également important de noter que la régulation change en fonction des pays. Les entreprises souhaitant investir à l’étranger via les actifs numériques doivent donc redoubler de vigilance.

La sécurité de tels mouvements est aussi un problème. Les piratages et les vols de cryptos sont en hausse, et les entreprises doivent investir beaucoup pour protéger leurs avoirs numériques. Certaines, malgré des efforts importants, ont vu leurs placements dans les cryptos se retourner contre elles, ce qui a empiré leurs difficultés financières.

Les Bitcoin Treasury Companies en sont un bon exemple : certaines ont réussi, d’autres ont perdu gros, ce qui montre que ce n’est pas une solution miracle.

En d’autres termes, se lancer dans les cryptomonnaies quand on est une entreprise en difficulté est un pari audacieux. Si d’un côté, l’investissement peut s’avérer payant, de l’autre, il peut aussi signer la fin de l’activité. Il faut donc être prudent, s’y connaître et bien comprendre les enjeux.

