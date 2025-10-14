Pour Résumer

Metaplanet voit sa valeur tomber sous celle de ses réserves en Bitcoin, un fait inédit pour la société japonaise.

Cette chute de 70 % depuis juin reflète la perte de confiance des investisseurs envers les entreprises centrées sur les cryptos.

Malgré tout, certains analystes perçoivent cette décote comme une opportunité d’achat à long terme.

Une capitalisation inférieure à ses avoirs en Bitcoin

Le titre du groupe japonais Metaplanet Inc., coté à Tokyo, traverse une zone de turbulence inédite.

La société, communément appelée le “MicroStrategy du Japon”, voit ainsi sa capitalisation boursière sous-tendre désormais à peine les avoirs en Bitcoin, signes d’un désamour des investisseurs vis-à-vis des sociétés à thématique numérique.

According to Bloomberg, Japan-listed company Metaplanet Inc. has seen its enterprise value fall below the value of its Bitcoin reserves. Metaplanet adopted a Bitcoin accumulation strategy in April 2024 and once traded at a significant premium to its Bitcoin net asset value. After… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 14, 2025

Le 14 octobre 2025, la valeur globale de Metaplanet (capitalisation boursière plus dette) est tombée en dessous de la valeur de ses réserves en Bitcoin, estimées à 3,4 milliards de dollars. Son indicateur mNAV (market cap + dette / valeur nette des avoirs) est tombé à 0,99, un niveau historiquement bas.

Autrement dit, le marché valorise aujourd’hui Metaplanet moins cher que la somme de ses propres bitcoins.

Cette situation traduit un net recul de la confiance des investisseurs envers les sociétés de type “Digital-Asset Treasury” (DAT), dont le modèle repose largement sur la détention de cryptoactifs.

Depuis la mi-juin, la société Metaplanet a vu sa valorisation plonger d’environ 70 %. Cette chute s’explique par le reflux de l’intérêt suscité par les modèles économiques orientés sur Bitcoin, associé à une volatilité élevée sur les marchés financiers internationaux.

Une correction globale du marché crypto

Metaplanet détient approximativement 30 823 BTC, pour une valeur estimée à 3,4 milliards de dollars au cours actuel.

La chute de son mNAV sous la barre symbolique d’une marque une première depuis la création de la société, confirmant que le titre se négocie désormais avec une décote par rapport à ses réserves.

Cette baisse se produit dans un contexte de forte rectification du marché des cryptomonnaies.

À la suite de la déclaration du président américain Donald Trump, le 10 octobre 2025, sur une taxation de 100% sur les importations de la Chine, près de 19 milliards de dollars ont été liquidés par les investisseurs, entraînant la restauration des tensions entre les deux puissances du monde et la grande explosion du marché numérique.

Néanmoins, quelques investisseurs demeurent optimistes. Pour eux, la valorisation présente a de quoi être une belle opportunité d’investissement, dans la mesure où le cours de l’action est pour le moment décorrélé de la vraie valeur de ses réserves en Bitcoin.

L’entreprise vient de geler tout projet d’acquisition de titres pour mieux affiner sa stratégie financière, projetant d’émettre de nouvelles actions à caractère privilégié et accroître encore ses avoirs en Bitcoin.

Un signal pour le secteur des DAT

La situation de Metaplanet pourrait servir de leçon pour les autres entreprises recevant des cryptomonnaies dans leurs avoirs.

En effet, lorsqu’une entreprise est cotée en Bourse à une valorisation inférieure à la valeur de son actif, le marché considère cela comme un risque de faisabilité de son modèle économique d’un point de vue systémique.

Néanmoins, de nombreux analystes soulignent que l’humeur des intervenants dans les cryptomonnaies continue d’être très dépendante du Bitcoin lui-même. En revanche, un potentiel rebond de celui-ci pourrait rapidement rendre Metaplanet attrayante pour les investisseurs dans un avenir proche.

Source : Bloomberg

