Red September 2025 : les dessous de la pire purge crypto

Pour Résumer

$160 milliards envolés en quelques jours, sous l’effet d’un levier excessif.

Contexte macro tendu malgré une première baisse de taux.

Red September marque un tournant pour la crypto, entre assèchement de liquidité et défi de crédibilité.

Mécanismes d’un crash planétaire

La chute a été aussi brutale qu’implacable, laissant peu de répit aux investisseurs. En l’espace de quelques jours seulement, le marché des cryptomonnaies a encaissé des pertes colossales, plongeant dans le rouge à une vitesse vertigineuse.

On parle désormais de plus de 160 milliards de dollars évaporés à l’échelle mondiale, en grande partie à cause de positions trop risquées qui se sont retournées contre leurs détenteurs, précipitant donc une cascade de liquidations.

Ethereum, à lui seul, a subi un recul de 12 %, et c’est près de 1,65 milliard de positions qui ont été liquidées, majoritairement des positions longues. Le phénomène a déclenché un effet en cascade, où chaque vente alimente la suivante.

Mais cette purge n’est pas que technique, car elle s’inscrit dans un contexte plus large. Le dollar se renforce face aux devises émergentes, les taux souverains montent, et les investisseurs, effrayés, cherchent forcément des refuges. Les actifs à haut risque comme les cryptos deviennent donc mécaniquement moins tolérés dans les portefeuilles.

Le rôle décisif des effets de levier

Ce qui amplifie violemment la chute actuelle, c’est avant tout l’effet de levier, utilisé de manière excessive par une grande partie des acteurs du marché. Beaucoup trop de traders particuliers et institutionnels ont misé gros sur des positions longues, sans la moindre couverture solide pour encaisser une baisse soudaine.

Lorsque le marché commence à basculer, le mécanisme bien connu des liquidations forcées s’enclenche, déclenchant une série de ventes automatiques à perte qui accentuent encore la pression baissière.

Ce cycle infernal ne pardonne pas. Une petite correction devient parfois une chute généralisée ou pire, un krach global pour tout le marché crypto.

Red September signe un changement de phase

Il ne s’agit pas simplement d’un accident de parcours ou d’une énième correction brutale comme le marché en a déjà connu. Ce « Red September » marque un véritable tournant, à la fois idéologique et structurel pour l’écosystème crypto.

Jusqu’ici, les périodes de baisse servaient à purger les excès. Mais cette fois, le signal est bien plus profond : le marché semble désormais incapable de tolérer les déséquilibres macroéconomiques persistants. D’autant plus que le climat géopolitique est encore tendu et qu’une deuxième baisse de taux n’est absolument pas garantie dans les prochaines semaines.

La volatilité n’est plus forcément perçue comme une opportunité à exploiter, mais comme une véritable barrière à l’entrée. Pour de nombreux investisseurs institutionnels, qui s’étaient jusque-là engagés de manière prudente, mais progressive dans l’écosystème, le climat actuel peut sonner comme un signal d’alerte.

Beaucoup ont préféré réduire leur exposition en coupant court à des positions incertaines. Et ce retrait, même partiel, renforce mécaniquement la contraction des volumes et accentue l’assèchement de la liquidité sur les marchés.

Toute stratégie pour les mois à venir devra intégrer ce nouveau paradigme : liquidité, ressource de capitaux, gestion du risque. Les projets solides, ceux avec utilité ou adoption réelle, seront mieux placés pour tenir le choc.

