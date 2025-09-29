Pour Résumer

La Turquie prépare une loi qui donnerait à Masak, son régulateur financier, le pouvoir de bloquer comptes bancaires et crypto liés à des activités suspectes.

Cette initiative répond aux exigences du GAFI et vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent.

Reste à savoir si ces mesures rassureront les partenaires internationaux sans étouffer l’écosystème crypto local.

Un projet de loi pour muscler les pouvoirs de Masak

Le gouvernement turc projette d’octroyer des attributions de suppression et d’accès au système bancaire ou au compte de cryptomonnaies à Masak, son bras anti-blanchiment.

En amont, cette orientation s’inscrit dans un package anti-blanchiment plus large et vise plus particulièrement à lutter contre l’usage croissant des « comptes loués » pour dissimuler l’origine des fonds, de même qu’un accès plus contrôlé aux comptes bancaires et comptes de cryptomonnaies.

À la suite des éléments portés à la connaissance du Gouvernement le 29 septembre 2025.

Un projet de loi a été remis afin de permettre à Masak de clore des comptes manifestement douteux, quel que soit l’établissement concerné : banque, société de paiement, établissement de monnaie électronique ou plateforme d’échange crypto.

Le texte prévoit également l’application de plafonds à certains types d’opérations, la suspension de l’utilisation de services de banque mobile et l’interdiction d’adresses crypto rattachées à des activités criminelles.

Une réponse aux exigences internationales

Cette avancée représente une réponse à l’exclusion de la Turquie de la liste « grise » du GAFI sur la base d’une décision du mois de juin 2024 constatant que la Turquie n’avait pas satisfait en temps et en heure aux préconisations du GAFI depuis plusieurs années.

Le pays n’apportant pas la preuve d’un processus de mise en conformité sérieux malgré certaines avancées.

C’est en particulier dans le champ de la régulation des actifs cryptographiques que la situation n’était pas conforme. Ce projet de loi a donc vocation à y remédier.

Le texte devrait être intégré au onzième paquet judiciaire, qui sera soumis au Parlement lors de la nouvelle année législative. Une fois adopté, il renforcera l’arsenal de Masak pour surveiller et sanctionner plus efficacement les flux financiers suspects.

Des enjeux à la fois nationaux et régionaux

En plus de viser la conformité avec les normes du GAFI, Ankara s’efforce aussi de protéger son propre système financier. Au cours des dernières années, l’adoption massive des cryptomonnaies en Turquie a donné naissance à de nouveaux enjeux pour les autorités de régulation.

L’inflation continue et l’instabilité de la livre turque ont conduit de nombreuses personnes à opter pour les actifs numériques afin de conserver leur valeur ou d’effectuer des transactions.

Cette hausse de popularité attire également les organisations criminelles, qui considèrent les plateformes locales comme un lieu propice pour cacher des fonds.

Dans ce cadre, les institutions tentent de concilier une stratégie de stimulation d’un secteur émergent, désigné par leurs soins comme une créatrice de perspectives économiques, et l’instauration de règles précises pour prévenir les dérapages.

Cette montée en puissance pourrait mettre la Turquie au même niveau que certaines juridictions européennes ou asiatiques qui ont, elles, d’ores et déjà bâti des mécanismes de surveillance accrus sur les opérateurs de la cryptomonnaie.

Une surveillance accrue en perspective

Si le Parlement adopte le projet, Masak pourra utiliser de nouveaux outils pour intervenir rapidement en cas de soupçon, sans attendre de longues procédures judiciaires.

Pour ceux qui utilisent les cryptomonnaies, cela signifiera probablement plus de vérifications et des exigences de transparence renforcées.

De leur côté, les plateformes actives sur le marché turc devront renforcer leurs systèmes de conformité afin de respecter ces nouvelles règles.

En définitive, la Turquie veut prouver qu’elle n’est plus le maillon faible en matière de régulation financière. La question reste ouverte : ce renforcement des pouvoirs de Masak rassure a-t-il les partenaires internationaux sans pour autant freiner l’écosystème crypto local ?

Source : Bloomberg

