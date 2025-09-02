Wall Street renoue avec le risque : un signal pour les cryptos ?

Pour Résumer

Le baromètre du risque atteint son plus haut niveau depuis l’été 2024.

Les actifs à haut bêta, dont la crypto, redeviennent attractifs.

Le marché crypto observe sans réagir pour l’instant, mais les conditions s’alignent.

Un basculement discret mais structurant

Depuis plusieurs semaines, le ton change dans les cercles institutionnels. Les positions défensives s’allègent, les flux se réorientent, et les modèles de gestion rebasculent vers le risque.

L’indice “Risk‑Love” compilé par Bank of America a grimpé à 1,4 %, son niveau le plus élevé depuis plus d’un an. Un chiffre modeste en apparence, mais symboliquement lourd. Il traduit un retour de confiance sur les marchés, après plus d’un an de prudence extrême face aux politiques monétaires.

Ce changement est lent, presque silencieux. Mais une tendance qui se dessine clairement. Les fonds actions voient revenir des souscriptions nettes. Les flux vers les ETF sectoriels se réactivent. Et les classes d’actifs à haut bêta, longtemps délaissées, commencent à retrouver leur place dans les portefeuilles diversifiés.

Dans ce contexte, le secteur crypto redevient progressivement visible. Non pas comme une classe d’actifs refuge, mais comme un compartiment à potentiel dans un cycle de reprise du risque.

Les fonds spéculatifs et certains allocateurs opportunistes scrutent à nouveau les niveaux techniques des principaux actifs numériques. Le tout sans déclencher de mouvements massifs pour l’instant, mais en préparant le terrain.

Ce retour de l’appétit pour le risque est un précurseur classique des phases d’accélération sur les marchés d’actifs alternatifs. Dans les cycles précédents, un tel signal annonçait généralement un shift comportemental dans les semaines suivantes. C’est donc moins une lecture instantanée qu’un basculement de régime.

La crypto à l’écoute d’un signal clair

Pour l’instant, le marché crypto reste prudent. Le Bitcoin oscille autour des 111 000 $ tandis qu’Ethereum stagne à 4 300 $. Les altcoins reprennent quelques couleurs, sans frénésie. Mais les bases sont posées. Si le mouvement de retour vers le risque se confirme sur les marchés traditionnels, la crypto pourrait en tirer parti rapidement.

Les catalyseurs techniques existent. L’offre de Bitcoin reste historiquement comprimée post-halving, les ETF continuent de capter des flux nets positifs, et la volatilité implicite reste basse. Sur Ethereum, les fondamentaux liés aux solutions de couche 2 et aux nouvelles applications DeFi offrent également des points d’entrée solides.

Mais c’est surtout la psychologie du marché qui pourrait faire la bascule. Lorsque les gestionnaires de fonds cessent de craindre la volatilité et recommencent à la chercher, les actifs numériques redeviennent des outils de performance. Non pas comme au pic de 2021, mais avec un positionnement plus stratégique, plus ciblé.

L’enjeu est donc double. Sur le plan tactique, la crypto peut profiter d’un rebond des actifs à haut risque. Sur le plan structurel, elle peut redevenir une composante légitime dans la construction de portefeuille, si le climat reste favorable. Le retour des investisseurs institutionnels, amorcé depuis les ETF Bitcoin spot, pourrait alors s’élargir. Lentement, mais sûrement.

Le marché crypto n’a pas vraiment besoin d’un enorme bull run pour redevenir crédible. Il a besoin d’un cycle macro rationnel, d’un narratif clair, et d’un minimum de confiance dans les mécanismes de marché. Ce que semble justement offrir le retour du “Risk‑Love”. Pas de certitude, mais une configuration qui n’avait pas été aussi saine depuis l’été 2022.

Reste à savoir si le marché en profitera. Les conditions sont là. Les signaux s’alignent. Il ne manque plus que le mouvement.

