Pour Résumer

Solana attire de plus en plus les investisseurs institutionnels, avec 13 entreprises détenant 8,277 millions de SOL, dont 585 000 sont placés en staking pour générer des revenus durables.

Des acteurs majeurs comme Galaxy Digital, Multicoin Capital et Jump Crypto mènent des initiatives de trésorerie dépassant 1,25 milliard de dollars, tandis que des ETF et des solutions de garde sécurisées renforcent l’adoption institutionnelle.

Contrairement aux projets gouvernementaux, cette tendance reflète un mouvement privé et organique, plaçant Solana au cœur des stratégies financières d’entreprises cherchant rendement et diversification.

Les institutions renforcent leur exposition à Solana

Le réseau Solana confirme son attractivité auprès des investisseurs institutionnels. Selon la Strategic SOL Reserve, 13 entreprises et institutions financières détiennent 8,277 millions de SOL, soit environ 1,72 milliard de dollars.

Ce volume représente 1,44 % de l’offre totale et illustre l’intérêt croissant des grands acteurs pour cet actif numérique.

Parmi ces réserves, 585 000 SOL sont placés en staking par les institutions. Cette décision montre qu’elles privilégient la création de revenus pérennes plutôt qu’une simple spéculation sur le prix.

Wall Street wake up. @solana Treasury Companies have staked 585k $SOL and are earning 6.86% average yield for their shareholders with no staff. Wake up. This is going to 10m $SOL staked in months with @PanteraCapital and @multicoincap DATs coming online. h/t… pic.twitter.com/sfV3wROUiD — MartyParty (@martypartymusic) August 26, 2025

Grâce au mécanisme de preuve d’enjeu (Proof-of-Stake), ils ont la possibilité de bénéficier d’un revenu passif par le biais du staking. De cette manière, elles gagnent constamment des récompenses tout en contribuant à la sûreté du réseau.

Cet engagement témoigne d’un changement de perception. Solana ne se limite plus à être une occasion de spéculation à court terme. On le considère désormais comme une source d’actifs sûre et lucrative.

Ces entreprises aspirent à diversifier leurs actifs liquides en intégrant le SOL dans leurs bilans financiers. Elles envisagent également de se positionner sur un protocole blockchain susceptible de rivaliser avec Ethereum en termes de vitesse, d’écosystème et d’adoption.

Solana devient un actif clé pour les trésoreries institutionnelles

Depuis août 2025, Solana s’est imposé comme un élément clé des stratégies de gestion de trésorerie à l’échelle institutionnelle.

Par conséquent, plusieurs intervenants de premier plan, comme Galaxy Digital, Multicoin Capital et Jump Crypto, pilotent des projets communs et administrent plus d’un milliard et quart de dollars.

À l’inverse des phases initiales d’adoption des cryptomonnaies, généralement basées sur la spéculation, la tendance présente dénote une institutionnalisation progressive.

Upexi est un bon exemple de cette tendance. Elle a consacré 320,4 millions de dollars pour l’achat de 1,9 million de SOL et a décidé de mettre tous ses jetons en staking, ce qui lui permet de réaliser un rendement annuel d’environ 8 %.

Cette stratégie illustre la foi croissante des sociétés en bourse dans la pérennité économique de Solana.

L’essor du REX-Osprey SSK Staking ETF confirme cette tendance. Ce fonds a levé 316 millions de dollars dès son premier mois. Près de 80 % de ses actifs sont alloués au staking de SOL.

Ainsi, pour les investisseurs institutionnels, ce modèle combine la valorisation du prix et le rendement passif du staking.

« $SOL est fondamentalement plus rapide… l’histoire de l’avenir des stablecoins. » PDG de REX Financial, Greg King

L’initiative la plus ambitieuse reste le projet de trésorerie d’un milliard de dollars, conduit par Galaxy Digital, Jump Crypto et Multicoin Capital. En outre, il pourrait inclure l’acquisition de SOL Strategies Inc., afin de constituer une réserve de 5 millions de SOL.

Cela créerait la plus grande réserve on-chain jamais enregistrée, dépassant les trésoreries déjà massives d’acteurs comme Upexi.

Entre régulation, sécurité et rivalité avec les initiatives publiques

L’adoption de Solana par les institutions dépasse les simples achats. En effet, elle s’accompagne d’une meilleure garde et sécurité. Des dépositaires tels que BitGo assurent la conformité SOC-2 et offrent une garantie allant jusqu’à 250 millions de dollars, ce qui permet de diminuer le risque opérationnel.

Sur le plan réglementaire, la situation demeure ambiguë. La SEC a repoussé sa décision concernant le Franklin Solana ETF, engendrant ainsi une situation d’incertitude.

Toutefois, ces conversations illustrent une progression progressive du cadre juridique américain. Une approbation validerait Solana comme réserve institutionnelle légitime et ouvrirait l’accès à des milliards de dollars supplémentaires.

Pourtant, cette initiative avait suscité des critiques. Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, a déclaré préférer “aucune réserve”, estimant que l’État contredirait l’esprit de décentralisation.

À présent, les circonstances ont changé. L’adoption par les sociétés est le fruit d’un processus privé et organique, orienté vers la quête de rentabilité et de stabilité. De plus, ce processus dépend directement des acteurs du marché, ce qui lui assure une durabilité renforcée.

À l’avenir, Solana pourrait occuper une position centrale dans les stratégies financières d’un nombre croissant d’entreprises. Donc, si un ETF est approuvé, Solana pourrait devenir un concurrent de taille pour Bitcoin et Ethereum en ce qui concerne les réserves institutionnelles.

Source : Strategic SOL Reserve

