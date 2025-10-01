Les stablecoins menacés d’interdiction en Europe

Pour Résumer

Le Conseil européen du risque systémique recommande une interdiction des stablecoins multi-émissions.

Cela viserait des projets comme Circle ou Paxos, susceptibles d’être contraints de revoir leur modèle.

L’enjeu : régulation transfrontalière, souveraineté monétaire et fragmentation juridique.

Le cœur de la proposition : que sont les stablecoins multi‑émissions ?

Selon Bloomberg, l’ESRB (conseil chargé de veiller sur le système financier européen) a récemment obtenu un soutien croissant pour imposer une interdiction des stablecoins dits “multi‑émissions”, c’est-à-dire des tokens émis par plusieurs entités sous une même norme et protocole.

Cette recommandation n’est pas encore une mesure législative, mais elle introduit une pression réglementaire forte sur les acteurs comme Circle ou Paxos, qui opèrent à la fois dans l’UE et dans d’autres juridictions.

Le but affiché : limiter les risques de contagion, de gestion fragmentée ou de comportements imprévisibles d’une structure distribuée.

Les partisans estiment que cette mesure renforcerait la stabilité financière européenne, en évitant des scénarios dans lesquels des émetteurs multiples perturbent la liquidité ou la confiance.

Impacts attendus et défis pour les opérateurs

Pour des projets comme Circle ou Paxos, une telle interdiction pourrait exiger une restructuration importante : passage à des modèles monofondateurs, limitation des expansions transfrontalières ou conversion d’unités existantes.

La mesure pose également la question des compétences souveraines en matière monétaire : l’Europe renforcerait donc son rôle normatif sur les jetons stables utilisés sur son territoire. Cela pourrait devenir un élément dissuasif pour les stablecoins internationaux souhaitant opérer dans l’UE.

Mais plusieurs obstacles de taille subsistent. Tout d’abord, le fait d’interdire les stablecoins à l’échelle soulève de nombreuses questions, notamment sur la capacité des autorités européennes à bloquer efficacement l’entrée et la circulation de jetons émis en dehors de l’Union.

En outre, les marchés pourraient réagir très vite en mettant au point des solutions hybrides ou décentralisées pour contourner ce type de restrictions.

Enfin, du côté des projets plus innovants, certains estiment que l’approche multi-émissions constitue un levier indispensable pour garantir l’évolutivité et la résilience des systèmes, en particulier dans les architectures décentralisées qui ne reposent pas sur un acteur unique.

Ce qu’il faut surveiller maintenant

D’abord, la réaction des institutions européennes, le Parlement et la Commission devront examiner cette recommandation pour en faire une règle contraignante. Ensuite, la réponse des acteurs crypto : vont-ils adapter leur modèle ou contester l’interdiction ? Un dialogue ou une clause d’exception pourrait émerger.

Et enfin, la cohérence avec MiCA : le cadre européen des marchés crypto devra convaincre qu’il gère bien cette problématique sans créer de zones grises.

Et puis… il y a le risque de fragmentation du marché : une Union Européenne très restrictive pourrait pousser certains stablecoins à se désengager de sa zone, affaiblissant de facto, la compétitivité de l’Europe à échelle mondiale.

