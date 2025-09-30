SUBBD : son prix pourrait doubler en octobre

Pour Résumer

SUBBD prépare son TGE et ses premiers listings en octobre.

C'est une plateforme créateur-fan boostée à l’IA.

Avec marketing, utilité et liquidité alignés, le x2 en octobre parait certain.

Pourquoi octobre concentre les catalyseurs

SUBBD se présente comme une plateforme créateur-fan dopée à l’IA, avec un jeton qui paie l’accès, le pourboire et le staking.

L’équipe a communiqué la prévente sur Q3-Q4 2025, avec TGE puis listings dans la foulée. Cela signifie concrètement que la bascule en phase de cotation pourrait intervenir début mi-octobre.

En effet, le smart contract verrouille les tokens presale jusqu’au TGE, l’allocation de liquidité dédie les fonds aux échanges et la trajectoire annoncée passe d’abord par Uniswap avant des CEX. C’est exactement la séquence qui déclenche une première jambe haussière quand l’offre circulante rencontre une demande chauffée par plusieurs mois de marketing.

En fin de prévente, la dernière référence publique de prix tournait autour de 0,0565 dollar. Une ouverture de marché à peine au-dessus suffit à enclencher l’effet d’appel.

Ainsi, le doublement devient un scénario logique si les listings s’enchaînent correctement dans le mois.

Un concept efficace

L’équipe ne vend pas SUBBD comme un simple memecoin. Le jeton alimente une plateforme Web3 où l’on s’abonne à des créateurs, on envoie des tips, on débloque du contenu exclusif et on active des modules IA pour produire, cloner la voix, générer image et vidéo, lancer des lives et renforcer l’engagement.

Le message officiel martèle deux points forts : une base initiale de créateurs et de public déjà agrégée, et des audits que des cabinets connus du secteur ont réalisés. Cette combinaison rend le récit plus robuste au moment de la cotation, car l’attention ne repose pas seulement sur la spéculation.

Le prix bénéficie d’un usage direct du token et d’un calendrier produit qui promet des livrables visibles. C’est ce mix utilité plus audience qui crée l’élasticité nécessaire pour absorber un afflux de flux en première quinzaine d’octobre.

Les signaux de marché qui appuient la projection

Les pages de prix et de prédictions grand public ont entretenu un socle d’anticipations haussières depuis la prévente, avec des cibles de moyen terme et des valorisations qu’elles projettent au-delà du niveau presale. Par ailleurs, ce bruit de fond médiatique réchauffe la file d’attente des acheteurs au moment où la pression d’offre bascule du côté des listings.

En clair, plus le projet arrive avec un backlog d’articles, d’estimations et de billets sur la tokenisation de l’économie des créateurs, plus l’ouverture capte des ordres. Octobre offre la grille parfaite : fin de presale, TGE, DEX, puis annonces CEX.

Dans cette séquence, un prix de départ ancré près du dernier palier presale peut rapidement doubler si les carnets se remplissent et que la communauté convertit son audience en liquidité.

Feuille de route immédiate et trajectoire de prix

La roadmap publique anticipe TGE, claims, listings, bêta de la plateforme et opérations d’ambassadeurs pour accélérer l’adoption. Premièrement, un plan de ce type crée des points d’ancrage très proches les uns des autres, ce qui évite les trous d’air.

Chaque annonce produit un palier. Chaque palier attire donc un nouvel étage d’acheteurs.

Le mois d’octobre devient alors un escalier haussier où l’on gravite vers un doublement à chaque palier plutôt que des petits pics isolés. Ce n’est pas un tour de passe-passe graphique, c’est un enchaînement opérationnel.

Tant que la livraison respecte le rythme annoncé et que la liquidité de départ reste présente, le x2 en octobre n’est pas un slogan. C’est le scénario logique.

