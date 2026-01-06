Telegram dans l’étau des sanctions : 500 millions de dollars d’obligations gelés en Russie

Pour Résumer

Des obligations de Telegram d'une valeur de 500 millions de dollars sont bloquées en Russie à cause des sanctions frappant les infrastructures financières.

Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 65 %, l'entreprise reste déficitaire et peine à rassurer sur sa capacité à rembourser ses dettes gelées.

Les pressions géopolitiques et juridiques s'accumulent sur Pavel Durov, menaçant les projets d'introduction en bourse de la messagerie.

Une impasse financière causée par les sanctions internationales

La situation actuelle découle du blocage des infrastructures de règlement entre la Russie et l’Occident, instauré suite au conflit en Ukraine. Les titres de créance de Telegram, détenus via des comptes au NSD, sont aujourd’hui inaccessibles en raison des restrictions imposées par l’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni, comme le rapporte le Financial Times.

Bien que la direction de Telegram affirme son intention de rembourser ses créanciers à l’échéance des titres, le mécanisme technique permettant d’acheminer les fonds vers les détenteurs basés en Russie est totalement rompu. Cette déconnexion forcée place la société dans une position délicate : elle dispose potentiellement des liquidités, mais le réseau financier mondial empêche l’exécution de ses obligations contractuelles envers une partie de ses investisseurs.

Une croissance record assombrie par des pertes nettes

Pourtant, les performances commerciales de Telegram affichent une santé insolente. Au premier semestre 2025, les revenus de la plateforme ont bondi de 65 % pour atteindre environ 870 millions de dollars, portés par le succès massif des abonnements premium, de la publicité et de l’intégration de son écosystème crypto.

Cependant, cette expansion s’accompagne d’une perte nette de 222 millions de dollars sur la même période. Ce déficit s’explique notamment par des dépréciations d’actifs liés aux cryptomonnaies, un secteur hautement volatil où Telegram est désormais un acteur de premier plan. Ce paradoxe financier, entre croissance fulgurante du chiffre d’affaires et incapacité à stabiliser ses bénéfices, rend le gel des obligations encore plus préoccupant pour la pérennité du modèle économique de l’entreprise à long terme.

Le calendrier contrarié de Pavel Durov

Cet imbroglio financier survient au pire moment pour Pavel Durov. Le fondateur, qui a relocalisé le siège de son entreprise à Dubaï pour marquer sa distance avec Moscou, doit déjà composer avec des pressions judiciaires intenses en France concernant la modération des contenus. Ces démêlés légaux, couplés au risque de défaut technique sur ses obligations gelées, compromettent sérieusement les plans d’introduction en bourse (IPO) initialement envisagés.

Telegram se retrouve ainsi à la croisée des chemins, piégé entre son ambition de devenir un géant technologique mondial indépendant et les réalités d’un système financier fragmenté par les tensions géopolitiques. La capacité de la firme à dénouer ce nœud gordien sans léser ses investisseurs sera le test ultime de sa résilience en 2026.

À lire aussi :