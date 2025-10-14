Telegram : une fausse pub cible les futurs bénéficiaires de l’airdrop Monad

Pour Résumer

De fausses annonces ont infiltré le canal Telegram officiel de Monad.

L’équipe rappelle que le vrai portail de claim ouvrira mardi à 13h, sans urgence.

Vérifiez toujours l’URL et ne renseignez jamais votre seed phrase.

Des publicités intrusives dans le canal d’annonces

Le problème n’est pas anecdotique. Voir du contenu sponsorisé s’afficher au milieu des annonces officielles brouille les repères élémentaires de sécurité.

Keone Hon a rappelé que ces liens n’émanent pas de l’équipe et qu’ils visent à capter des clics en imitant texte, identité visuelle et promesse du portail de claim. La méthode est classique, mais ici le vecteur surprend : des publicités noyées dans un canal perçu comme « propre ».

D’où la mise en garde répétée auprès de la communauté, avec un message simple à retenir : un canal d’annonces n’est pas un sanctuaire tant que des publicités peuvent s’y insérer.

Airdrop confirmé, mais sans urgence

L’ouverture du portail de claim est prévue mardi à 13h UTC. Keone Hon insiste sur deux points pour éviter la précipitation : aucune course contre la montre, et un portail accessible pendant trois semaines.

Telegram sells ads targeted at a single public channel. Scammers have purchased ads on the Monad Announcements telegram channel. Crazy that telegram will push content directly into a channel that otherwise only contains content from one party. We are working on getting this… pic.twitter.com/0WmSrUmVoO — Keone Hon ⨀ (@keoneHD) October 13, 2025

Autrement dit, pas besoin de « cliquer avant tout le monde » ni d’approuver à la hâte des accès wallet douteux. La bonne hygiène reste la même : vérifier trois fois l’URL, passer par les liens relayés sur les supports officiels, ne jamais renseigner sa seed phrase et, au moindre doute, attendre.

Les fraudeurs comptent sur l’empressement. Retirer l’urgence, c’est leur couper l’herbe sous le pied.

Un prix implicite déjà fixé sur les perps

En amont du TGE, MON s’échange déjà sur le marché des perps d’Hyperliquid autour de 0,07 dollar, ce qui implique une FDV proche de 7 milliards sur la base d’une offre totale de 100 milliards de tokens.

Cette indication de prix reflète surtout l’anticipation des traders, pas encore la réalité d’un marché spot.

Elle témoigne néanmoins de l’intérêt pour un layer-1 compatible EVM qui revendique un débit élevé, exécution parallèle et finalité rapide.

Reste que l’essentiel, à ce stade, se joue ailleurs : dans la capacité de la communauté à traverser l’ouverture du claim sans pertes inutiles, ni approvals hasardeux ni connexions à des clones de site taillés pour siphonner des fonds.

PSA: Telegram ads are pushing FAKE monad airdrop claim links in otherwise reputable channels please be extremely cautious and don't rush the only real link is https://t.co/4ZfRUUvYn0 – it does not go live until tomorrow https://t.co/MLKq1l0f0B — danny (mainnet arc) (@opendanny) October 13, 2025

Politiques publicitaires et responsabilité des plateformes

Les fausses annonces violent les conditions générales de Telegram. Quand un canal d’annonces peut accueillir des publicités qui imitent précisément l’éditeur du canal, le risque d’usurpation devient structurel.

La parade est double. Côté plateforme, renforcer le contrôle a priori et signaler clairement l’origine des annonces.

Côté utilisateurs, appliquer une routine de vérification avant tout engagement : reprendre le lien depuis le site officiel, confronter l’URL aux domaines habituels, tester d’abord avec un wallet « jetable » sans fonds si besoin, et refuser toute action qui réclame seed phrase ou accès étendu.

Un airdrop concentre l’attention, alimente la rumeur et attire des profils peu familiers avec les réflexes de sécurité. C’est précisément à cet instant que la chaîne la plus faible cède.

Le rappel de Monad est donc salutaire : pas d’urgence, pas d’exception aux règles de base, et un portail ouvert assez longtemps pour privilégier la méthode à la précipitation. Si la communauté retient ces trois idées, l’airdrop pourra se dérouler au rythme prévu, sans que la fête soit gâchée par des faux liens sponsorisés.

