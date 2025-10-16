Tensions commerciales USA–Chine : le marché crypto se prépare

Pour Résumer

Trump impose 100 % de tarifs sur la Chine, crash crypto de 200 Mds $.

Bitcoin chute de 10 %, Ethereum et Solana suivent.

Le marché se prépare à une volatilité accrue.

L’annonce de Trump : un choc tarifaire

Le 10 octobre 2025, Donald Trump annonce 100 % de tarifs sur les importations chinoises, en réponse aux contrôles d’exportation de terres rares. Effectivement, cela déclenche un crash crypto immédiat.

Bitcoin plonge de 126 000 $ à 111 500 $ et Ethereum remonte à 4 042 $. Les liquidations explosent à 19 milliards de dollars, touchant 1,6 million de traders. Effectivement, les tensions commerciales de 2018-2019 se répètent, mais sont désormais amplifiées.

En effet, les restrictions sur les logiciels critiques affectent les chaînes d’approvisionnement tech. De plus, la Chine riposte avec des tarifs, aggravant l’incertitude. En outre, 80 % des altcoins risquent une correction.

Bitcoin et altcoins en chute libre

Bitcoin, à 111 556 $ après rebond partiel, reste fragile. Le RSI à 55 signale une survente. Effectivement, les whales accumulent, mais les retail paniquent.

Ethereum et Solana suivent, perdant 15 % et 25 %. De plus, la DeFi voit sa TVL chuter à 80 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto, avec 25 milliards de flux, ralentissent.

Les volumes quotidiens tombent à 40 milliards. D’ailleurs, Binance et Coinbase voient leurs utilisateurs se raréfier. Effectivement, la volatilité à 25 % effraie les investisseurs.

En effet, les tensions touchent les semi-conducteurs et AI, piliers du mining. De plus, les exportations chinoises de terres rares menacent les GPU. En outre, 70 % des analystes anticipent une poursuite baissière.

Le marché se prépare à la volatilité

Le marché crypto se prépare à une tempête prolongée. Les tensions USA-Chine, avec 100 % de tarifs, pourraient durer des mois. Effectivement, Bitcoin teste le support à 100 000 $.

Les altcoins, comme XRP à 2,90 $, chutent de 20 %. De plus, la DeFi subit, avec Aave et Uniswap perdant 15 %. En outre, les stablecoins comme USDT, à 290 milliards, servent de refuge.

Les exchanges renforcent la KYC. D’ailleurs, les flux illicites chutent de 35 %. Effectivement, la SEC et CFTC surveillent les manipulations.

En effet, les investisseurs institutionnels, comme BlackRock avec 370 000 BTC, restent prudents. De plus, les ETF voient 2 milliards de sorties. En outre, 60 % des retail vendent en panique.

Perspectives : rebond ou krach prolongé ?

Cette escalade peut-elle briser le bull run ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ fin 2025, malgré les tensions. Effectivement, l’adoption institutionnelle persiste.

De plus, un accord commercial rapide limiterait les dégâts. En outre, les pays émergents, comme l’Argentine, adoptent Bitcoin. D’ailleurs, 12 billions de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, un trade war prolongé risque un krach. En effet, la SEC gèle les ETF. De plus, les hacks, à 1,2 milliard en 2024, profitent du chaos.

Octobre 2025 reste incertain. Effectivement, le marché crypto se prépare à la volatilité. La prudence s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :