Le move choc : Tether mise sur Ledn, la star des prêts Bitcoin

Pour Résumer

Tether réalise un investissement stratégique dans Ledn pour soutenir l’essor du crédit Bitcoin.

Ledn affiche des performances records avec plus d’un milliard de dollars de prêts en 2025.

Le marché du crédit crypto pourrait atteindre 60 milliards de dollars d’ici 2033, offrant une opportunité majeure.

Un pari stratégique sur l’avenir du crédit Bitcoin

Tether a confirmé un investissement stratégique dans Ledn, même si le montant reste confidentiel. Cette décision n’a rien d’un simple geste financier.

Elle marque une vraie volonté d’étendre son influence au-delà des stablecoins surtout avec Circle qui lui a dépassé en volume d’usage quotidien. L’objectif immédiat est donc de proposer un crédit Bitcoin plus accessible et plus flexible pour les utilisateurs.

Ledn, fondée en 2018, exploite une infrastructure robuste. La plateforme opère dans plus de 100 pays et propose une gamme complète de services : garde des actifs, gestion du risque et liquidation automatisée. Grâce à cette base solide, elle permet déjà à ses clients d’obtenir de la liquidité sans devoir vendre leurs Bitcoins.

Tether veut donc s’appuyer sur cette expertise pour pousser plus loin l’usage du Bitcoin comme actif de garantie. Ledn n’est pas un petit joueur. La plateforme a déjà émis plus de 2,8 milliards de dollars de prêts. D’ailleurs, son expertise est reconnue dans tout le secteur.

Ledn, un géant aux performances impressionnantes

Les chiffres de Ledn donnent le tournis. Rien qu’en 2025, la plateforme a émis pour plus d’un milliard de dollars de prêts. C’est énorme ! Surtout, au troisième trimestre, elle a battu son record avec 392 millions de dollars. Incroyablement, ce montant équivaut presque à toute son activité de 2024.

Ces performances se traduisent en revenus solides. Ainsi, les revenus annuels récurrents (ARR) de Ledn dépassent les 100 millions de dollars.

Par conséquent, l’entreprise est non seulement mature, mais aussi très rentable. En revanche, ses anciens concurrents comme Celsius ou BlockFi ont fait faillite en 2022.

Le secret de cette réussite ? Une gestion des risques impeccable. D’après Mauricio Di Bartolomeo, co-fondateur de Ledn, la priorité absolue a toujours été la sécurité des actifs des clients. En effet, cette discipline stricte a permis à la société de survivre à la crise.

Un marché en pleine explosion

Le potentiel de croissance est colossal. D’ailleurs, les analystes sont ultra-optimistes.

D’après un rapport de Data Intelo, le marché du crédit basé sur la crypto va exploser : il devrait passer de 7,8 milliards de dollars en 2024 à plus de 60 milliards en 2033. Autrement dit, il serait multiplié par huit.

Face à cette opportunité, Ledn et Tether se positionnent en leaders. Adam Reeds, CEO de Ledn, l’affirme : ce partenariat va les aider à « façonner l’avenir du marché du prêt adossé au Bitcoin ». De cette façon, ils espèrent capter une part majoritaire de cette croissance future.

Pour Tether, cet investissement s’inscrit dans une stratégie plus large comme avec. La société multiplie les initiatives pour devenir un acteur majeur des infrastructures crypto-financières. Le marché des prêts crypto repart, et Tether compte bien être au cœur de cette relance.

Outre Ledn, le roi des stablecoins a aussi misé dans plus de 140 sociétés de domaines différentes. Actuellement, la société serait même en discussion pour investir dans l’IA avec Neura Robotics.

Finalement, ce move est bien plus qu’un simple investissement. Il s’agit d’un signal fort envoyé à toute l’industrie. Désormais, le crédit adossé au Bitcoin devient un pilier central de l’écosystème financier.

À lire aussi :